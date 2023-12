La mareggiata porta a riva la carcassa di una tartaruga Caretta Caretta. E’ stata rinvenuta questa mattina sulla spiaggia di Porto Recanati da Simone Gatto, biologo naturalista e guida ufficiale del parco del Conero, vicino allo stabilimento Il Faro.

L’esemplare è lungo circa 50 centimetri, per un peso di circa 40 chili. Probabilmente a causa della mareggiata e del mare mosso di questi giorni è arrivata a riva. Subito è stata allertata la Capitaneria di porto di Civitanova che attraverso il comandante Chiara Boncompagni ha avviato le procedure per lo smaltimento della carcassa da parte della ditta specializzata. Non è la prima volta che questi carapaci si spiaggiano nella zona del maceratese, in alcuni casi gli esemplari feriti sono stati soccorsi, curati e poi riportati in mare. Ma non sono infrequenti purtroppo invece i casi in cui le tartarughe non sopravvivono.