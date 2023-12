In vista dell’imminente arrivo della stagione invernale, la Provincia ha predisposto la chiusura di alcuni tratti delle strade dell’entroterra che presentano, per la loro conformazione ed esposizione, un traffico veicolare piuttosto ridotto e in cui, in caso di neve copiosa accompagnata da forti venti di tormenta, lo sgombero della neve risulta estremamente pericoloso per gli operatori.

Per questo il dirigente del servizio Viabilità, Matteo Giaccaglia, ha firmato un’ordinanza in cui si prevede, fino al 15 aprile 2024, la chiusura dei seguenti tratti di strade provinciali: 161 Poggio San Vicino – Pian dell’Elmo, dal Km 0+200 al Km 2+870; 90 Pian dell’Elmo, dal Km 6+400 al Km 7+479; 5 Acquacanina – Maddalena di Bolognola, dal Km 1+500 al Km 11+800; 157 Montioli (Sarnano) dal Km 1+200 al Km 8+520; 14 Braccano, dal Km 5+000 al Km 14+371; 66 Macereto, dal Km 5+258 al Km 10+390; 7/7 Bivio Agolla – Agolla – Montelago, dal Km 2+300 al Km 6+500; 69 Massaprofoglio, dal Km 4+500 al Km 7+262; 79 Montelago, dal Km 9+900 al Km. 12+300; 30 Collattoni, dal Km 6+400 al Km 11+425, 150 Gioco (Urbisaglia) per l’intera estesa di Km 0+673. La Provincia sta provvedendo a installare adeguata segnaletica sulle strade interessate per informare gli utenti dei divieti di transito previsti.