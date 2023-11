In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, domani la Questura, in collaborazione con il Centro antiviolenza Sos Donna, sarà presente nel pomeriggio a Macerata al centro commerciale “Valdichienti” di Piediripa e a Civitanova al Cuore dell’Adriatico. In entrambi i casi saranno allestiti gli stand “Questo non è amore”, punti informativi sul fenomeno della violenza sulle donne. Nell’occasione verrà distribuita la brochure 2023 predisposta dalla Direzione centrale anticrimine della polizia e sarà possibile avere indicazioni e suggerimenti con particolare riguardo a quelle che sono le attività di prevenzione.

Una ulteriore iniziativa è in programma sempre domani alle 11, al commissariato di Civitanova dove, in linea con le direttive del Ministero dell’Interno, sarà inaugurata una stanza, arredata dall’azienda “Poltrona Frau” di Tolentino dedicata all’ascolto delle vittime di qualunque tipo di violenza.