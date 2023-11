di Stefano Fabrizi

Ultimo weekend del mese con tanto teatro, ma non mancano i concerti e gli appuntamenti a tema

VENERDI’ 24 NOVEMBRE

Osimo-Loreto – Torna “Zerosei. Educare per crescere insieme”, forum rivolto a genitori e docenti, promosso dall’Ambito Territoriale Sociale 13. Il celebre pedagogista Daniele Novara illustrerà, in due incontri, i vantaggi di una relazione educativa fondata sul dialogo. La prima serata dal titolo “Come favorire il gioco di squadra tra genitori” si terrà venerdì 24 novembre al Teatro La Nuova Fenice di Osimo dalle 20:45, a cui seguirà sabato 25 novembre dalle 9:30 l’incontro “Cambiare la scuola si può: il metodo maieutico di Daniele Novara”, al Palacongressi di Loreto. Ingresso libero

San Benedetto – Il compleanno di Harold Pinter con Maddalena Crippa per la regia di Peter Stein al Teatro Concordia di San Bendetto il 23 e 24 novembre. Informazioni Biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246, solo negli orari di apertura), Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794438 – 0735/794587, www.comunesbt.it; AMAT ad Ancona, tel. 071/2072439, www.amatmarche.net. Inizio spettacoli ore 20.45.

Fano – Lella Costa ed Elia Shilton con Le nostre anime di notte da venerdì 24 a domenica 26 novembre al Teatro della Fortuna di Fano. Per informazioni: botteghino del Teatro della Fortuna 0721 800750, uffici Teatro della Fortuna tel. 0721 830742, www.teatrodellafortuna.it, AMAT tel. 071 2072439, www.amatmarche.net. Inizio spettacoli: ore 21, domenica ore 17.

Senigallia – Senigallia Città della Fotografia continua il suo impegno nella promozione e valorizzazione dei grandi fotografi internazionali, dedicando una nuova mostra a Sandy Skoglund, artista statunitense celebre per le sue opere colorate ed evocative, dove la fantasia dialoga con la realtà in un gioco di contrasti surreali e stranianti. Dal 23 novembre 2023 al 2 giugno 2024 le sale di Palazzo del Duca ospitano l’antologica Sandy Skoglund. I mondi immaginari della fotografia. 1974 – 2023.

Jesi – Al Teatro Pergolesi di Jesi l’opera contemporanea “De bello gallico” con musica di Nicola Campogrande su libretto di Piero Bodrato dai Commentarii omonimi di Caio Giulio Cesare. L’opera debutterà in prima mondiale venerdì 24 novembre ore 20,30 e domenica 24 novembre ore 16.

Pesaro – Capitale Danza. Venerdì 24 novembre al Teatro Rossini di Pesaro (ore 21) la MM Contemporary Dance Company presenta Ballade.

SABATO 25 NOVEMBRE

Corridonia – Cesare Bocci affiancato dall’Orchestra Saverio Mercadante apre sabato 25 novembre, con “Lucio Battisti. Emozioni!”, la stagione del teatro Velluti di Corridonia proposta da Comune e Amat, con il contributo di MiC e Regione Marche.

Tolentino – Il compleanno di Harold Pinter con Maddalena Crippa per la regia di Peter Stein al Teatro Vaccaj di Tolentino alle 20:45.

Montefano – Al teatro La Rondinella alle 21,15 prende il via la rassegna “Si fa per ridere – Stand Up Comedy a Teatro”, un’occasione unica per condividere momenti di intelligente allegria e distrazione dai tanti affanni quotidiani.

Osimo – Alle 18 al Teatro La Nuova Fenice di Osimo l’incontro organizzato dall’Associazione Legalità Organizzata, con il patrocinio del Comune di Osimo e dello sportello Informadonna – Città di Osimo con Piera Aiello su violenza di genere e Antimafia.

Sant’Elpidio a Mare – Sabato 25 novembre alle 21:15 al Teatro Cicconi di Sant’Elpidio a Mare, andrà in scena un’ampia rassegna di voci contro la violenza sulle donne moderata dall’imprenditrice anti-gender gap Elisabetta Pieragostini.

Ascoli Piceno – Appuntamento ad Ascoli Piceno presso il Polo Culturale Sant’Agostino con “Rosso Vitae. Storie di donne e di vino”. A partire dalle 17:30 un susseguirsi di momenti di confronto tra donne del mondo del vino, performance artistiche e degustazioni di vini rossi di produttrici del Piceno. A curare l’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ascoli Piceno, l’Associazione Italiana Sommelier delegazione Ascoli Piceno.

Location varie – Dal 25 novembre al 6 gennaio, la provincia di Pesaro e Urbino si illumina dei colori de Il Natale che non ti aspetti, la magica rete delle feste natalizie più estesa d’Italia, che mette in calendario più di cento eventi in oltre venti borghi: Candelara, Fano, Fossombrone, Frontone, Mombaroccio, Mondolfo, Pergola, Urbania, Urbino e tanti altri. Ecco tutti i cartelloni

Altidona – Alle 21.15, nella sala Colonna della Accademia Malibran di Marina di Altidona, via Po 12, si terrà la serata Ferré con Massimo Donno Trio e il duo Marcantoni-Martelli. Conduce la serata il Presidente del Centro Léo Ferré di San Benedetto del Tronto, Giuseppe Gennari. Ingresso 10 euro, info e prenotazioni tel.338.8219079.

Mombaroccio – Tornano le magiche atmosfere natalizie nel borgo di Mombaroccio, che il 25-26 novembre, 2-3-8-9-10 dicembre ospiterà la 24esima edizione di ‘E’ Natale a Mombaroccio’. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Mombaroccio.

Grottamare – Sabato 25 novembre al Teatro delle Energie di Grottammare va in scena “La morte di Ettore” tratto dal XXII Canto dell’Iliade di Omero e messo in scena con la regia di Stefano Marcucci. Inizio ore 21.

Ascoli Piceno – Spazio alla danza sabato 25 e domenica 26 novembre al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno con Blu infinito di Evolution Dance Theater. Informazioni: biglietteria del Teatro 0736 298770, vendita on line su www.vivaticket.com. Inizio spettacoli sabato ore 20.30, domenica ore 17.30.

DOMENICA 26 NOVEMBRE

Treia – Arte figurativa, teatro e il mito di Frida Kahlo raccontato da Pablo Picasso saranno i protagonisti dell’anteprima della stagione teatrale di Treia, con ingresso gratuito. Si alza il sipario alle 18 col poliedrico artista Marco Sciame, pittore e fumettista, maestro di disegno e storia dell’arte, performer che dal 2021 esegue monologhi teatrali sulla storia dell’arte e sugli artisti del Novecento.

Fano – Fuori Brodetto 2023: la finalissima è tra i brodetti del Caffè del Porto Bistrò e Lo Scudiero. La serata conclusiva domenica 26 novembre a Villa Piccinetti di Fano (ore 20, località San Biagio 49, Fano – costo della serata 35 euro, prenotazioni aperte ai numeri 378.3027581 – 333.3816525).

Castelbellino – Lo spettacolo teatrale “Casa dolce casa” domenica 26 novembre alle ore 17 alla sala Margherita Hack della Frazione Stazione di Castelbellino.

Chiaravalle – Il sipario su EccentriCittà, il cartellone del Teatro Comunale di Chiaravalle proposto dalla collaborazione fra Comune e AMAT con il sostegno di Regione Marche e MiC, si apre domenica 26 novembre (inizio ore 18) con la voce recitante di Valentina Lodovini e i suoni di FontanaMix String Quartet nello spettacolo A Futura Memoria. Dedicato ad Anna Politkovskaja, su progetto di Valentino Corvino.

Ancona – Imperdibile incontro al vertice tra due grandi virtuosi del proprio strumento, Gabriele Mirabassi, clarinetto, e Simone Zanchini, fisarmonica, domenica 26 novembre, alle 18, al Teatro Sperimentale, per la stagione Amici della Musica “Guido Michelli”.

Sant’Ippolito – Alle 17 nella BiblioS – Biblioteca Comunale di Sant’Ippolito, verrà inaugurata la mostra fotografica di Sara Pergolini, Sant’Ippolito visto con gli occhi di una farmacista durante una pandemia. La mostra, allestita dall’architetto Elsa Campolucci, raccoglie una serie di fotografie degli ultimi anni scattate nei nostri borghi dall’inizio del periodo pandemico.

Cupramontana – Il Teatro Concordia di Cupramontana alza il sipario domenica 26 novembre alle ore 17 con “Mia nonna era una sirena”, spettacolo di prosa proposto dal Teatro di Onisio di Fiorenza Montanari.

Sirolo – Lo spettacolo Essere Maria Callas di Paolo Logli con Luca Violini alle 18 al Teatro Cortesi di Sirolo. Il costo del biglietto di ingresso è di 15 euro Per info e prenotazioni: 320.5623974.

Pergola – Al Teatro Angel Dal Foco di Pergola con L’omino della pioggia di e con Michele Cafaggi, uno spettacolo magico di clownerie, pantomima e musica, prosegue Andar per Fiabe, stagione dedicata ai bambini e ragazzi nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino.

———————————————————————-

Ultimo fine settimana di novembre per un by night con Cristian Marchi, Drillionaire, Boro Boro e tanti appuntamenti a tema

VENERDI’ 24 NOVEMBRE

Alla Discoteca Azure Casette Verdini di Pollenza American Pie La festa universitaria. Domani Muevelo Il party reggaeton, pop, commerciale e latin house Guest Giulia Ottorini.

Alla Serra di Civitanova stasera si parte dalla cena spettacolo dal titolo “Certe Notti” con Aldo & Oriano in consolle. Dopo il dinner, “Emozioni a 2000”, special guest in consolle Cristian Marchi, punto di riferimento della scena house europea ed italiana. Resident in consolle dj Fabrizio Breviglieri. Domani “Good Times”, Oriano ed

Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Winter Season, in consolle Nicola Pigini.

Al Kontiki Club and Restaurant di San Benedetto del Tronto Viernes latino En 4k, Viernes reggaeton. Opening party. Domani Special guest: Ava. Domenica Special guest: Sacky.

Al Nyx di Ancona Afrocircus, la migliore musica afro in circolazione. Dj’s: Mastro – Giamma – Alpha – Diego e Jack. Domani Move It, la serata con musica reggaeton, hit e urban. Dj resident: Antony Momoy.

All’Harena di San Benedetto del Tronto, altra location della family Iacoponi, Haura, cena e dopocena. Dj Riccardo Prosperi dalla mezzanotte

Al Sottovento di Numana il venerdì dedicato alle Ladies. Dj resident: Francesco Luv. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

SABATO 25 NOVEMBRE

Al Donoma di Civitanova special guest Boro Boro, uno degli artisti Rap/Raggaeton più ascoltati in Italia. Conosciuto da tutti per il singolo Lento e certificato terzo platino.

Partiamo dal Brahma Clubship dove domani ci sarà come special guest Drillionaire che ha prodotto diversi programmi cardine della scena rap italiana. Fino al progetto 10: il suo primo album.

Club culture europea e musica cinese underground salgono in consolle al Noir Club con Luwei, la dj tech-house che nei suoi set mixa sonorità tradizionali cinesi con il nuovo sound elettronico.

Al Mamamia di Senigallia Teenage Dream. Una serata piena di karaoke con le hit degli anni 2000 e di Disney Channel.

Al BB Disco di Cupra Marittima Hola Chica, il party reggaeton e hip hop del sabato sera.

Al Casacon di Sirolo Glitz e Galm. Evento in collaborazione con Eventi Divertenti. Cena e musica.

Al Luxury di Porto San Giorgio Teck party. La festa dedicata alla musica techno.

Al Jonathan di San Benedetto del Tronto Sabato rosa, una notte dedicata interamente alle donne. Due ambienti musicali: area commerciale e area reggaeton.

Al Miu disco dinner di Marotta di Mondolfo. Three Dance Floors. Cena + 3 piste da ballo.

Al Miami Club di Monsano La festa universitaria. Lemon party.

Alla Villa Borghese di Pesaro Beat Show Dinner Cena e discoteca. Dj Corrado Cori. Voice Roby Revolution.

in collaborazione con marcheinfinite.com