Olio su tela. La definizione calzerebbe a pennello per l’abbinamento tra i paesaggi coloratissimi dell’artista maceratese Stefano Calisti e i prodotti di Federica e Francesca Valeri, nomi che rimandano appunto all’olio extravergine di oliva. Calisti, evidentemente, non usa l’olio in questione per le sue tele, ma ha firmato una collaborazione che lo ha portato a realizzare le etichette delle bottiglie più pregiate dell’azienda marchigiana. «Questa collaborazione tra arte e natura unisce due mondi che raccontano bellezza e bontà» è scritto nella brochure di presentazione, appunto i mondi, diversi ma con un’unica radice, di Stefano Calisti e delle sorelle Federica e Francesca Valeri.