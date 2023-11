di Laura Boccanera

Furto in casa, i ladri portano via anche lasagne e pomodori arrosto. Il colpo è stato messo a segno nel fine settimana e hanno messo completamente a soqquadro l’appartamento di via Acquedotto a Villa Potenza. Lì vive la mamma dell’ex presidente della Croce verde di Civitanova Elisabetta Biagiola che ieri ha fatto la scoperta. Il furto risalirebbe probabilmente a sabato: in casa non c’era nessuno perché la mamma della Biagiola, una 72enne, non era in casa.

I ladri sarebbero entrati da una finestra al secondo piano, forse arrampicandosi, e hanno scardinato gli infissi riuscendo così a introdursi in casa. Qui ha messo a soqquadro tutte le stanze, ribaltato cassetti, armadi e madie in cerca di oggetti preziosi e di valore. «E’ la terza volta che i ladri visitano quell’appartamento e all’interno non c’è nulla di valore. Hanno portato via un carillon dalla mia ex cameretta dove all’interno c’erano alcuni anellini in oro, ma di poco valore – racconta Biagiola – e forse non trovando di meglio hanno addirittura aperto il frigorifero e preso le lasagne e i pomodori arrosto che si trovavano nel congelatore». Sul posto per i rilievi i carabinieri.

Ma questo non sarebbe stato l’unico colpo messo a segno. «Abbiamo ricevuto delle segnalazioni relative a una serie di furti in appartamenti e negozi che si sono verificati in questi giorni nelle frazioni di Sforzacosta e Villa Potenza e nel quartiere di Corneto – ha scritto il sindaco Sandro Parcaroli sul suo profilo Facebook – Invitiamo la cittadinanza a fare attenzione e segnalare eventuali soggetti o veicoli sospetti al 112 per permettere delle puntuali verifiche e controlli da parte delle forze dell’ordine».