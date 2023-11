Domani, venerdì 17 novembre, Civitanova all’Opera promuove due incontri dal titolo “Se l’elisir diventa veleno”, il primo la mattina all’istituto di istruzione superiore Leonardo da Vinci di Civitanova e l’altro al teatro Annibal Caro alle 21,15, aperto al pubblico e ad ingresso libero.

Raccontando le vicende delle due opere in cartellone nella stagione 23/24, Rigoletto e L’elisir d’amore, si tratterà delle due facce dell’amore, quello puro e quello narcisistico che purtroppo spesso sfocia in atteggiamenti violenti. I relatori dei due incontri saranno la dottoressa Francesca Petetta, ricercatrice dell’università di Camerino ed esperta di neuroscienze, il dottor Massimo Bachetti, psichiatra e psicoterapeuta, e il maestro Alfredo Sorichetti. «Abbiamo voluto incentrare l’edizione che si sta per aprire su questo tema, molto attuale, anche per far conoscere, soprattutto agli studenti, i meccanismi che spesso determinano le relazioni difficili in modo da imparare ad osservarle per poterle evitare», le parole di Sorichetti. Oltre ad essere sostenuto dal Comune di Civitanova e dall’Azienda Teatri, l’evento è patrocinato dall’Assessorato alle Pari Opportunità di Civitanova Marche ed organizzato da Marche all’Opera. Aderiscono diversi club service della città: il Rotary Club, il Lions Club Host e Cluana, l’Inner Wheel e il Rotaract Club La Marca. Si ricorda inoltre che, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne del Comune (Assessorato alle Pari Opportunità), si terranno sabato 18 novembre su corso Umberto I e lunedì 20 novembre all’ospedale civico – dalle 10.30 alle 12.30 – dei banchetti informativi.