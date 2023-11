Rapinato dell’orologio nel parco Cecchetti di Civitanova, uomo sotto choc. E’ successo nel primo pomeriggio. Un uomo si trovava al parco quando è stato raggiunto da un malvivente che è riuscito a sottrargli l’orologio che aveva al polso.

La vittima frastornata e sotto choc per l’accaduto è tornata poi verso casa nel quartiere Risorgimento e ha allertato la polizia. Gli agenti hanno raccolto la sua testimonianza e sono andati sul posto per cercare di risalire all’autore del furto. La vittima era molto agitata per l’accaduto e per questo è intervenuto anche un mezzo della Croce verde per un primo soccorso. Indaga la polizia.

(l. b.)