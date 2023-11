Tutto il buono delle Marche in mostra al Cosmopolitan di Civitanova. Cinquanta aziende sono state protagoniste di “Exquisite italian taste” evento con incontri b2b tra le imprese del settore agroalimentare (pasta, olio, conserve, salumi, vino e altre eccellenze enogastronomiche) e dodici buyers esteri provenienti da diversi Paesi, tra i quali Svizzera, Regno Unito, Belgio, Georgia, Kazakistan, Polonia. L’iniziativa, promossa da Confartigianato imprese Marche in collaborazione con Ice agenzia, si è svolta ieri e oggi all’hotel Cosmopolitan di Civitanova. All’apertura dell’evento erano presenti il presidente di Confartigianato imprese Marche Emanuele Pepa, il segretario Gilberto Gasparoni, il presidente della camera di commercio delle Marche Gino Sabatini, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni intervenuto per conto del presidente Acquaroli, il referente Ice Enrico Fonte, il segretario generale di Confartigianato Macerata – Ascoli Piceno – Fermo Giorgio Menichelli, il presidente di Confartigianato alimentazione Marche Luigi Tempera, il responsabile internazionalizzazione di Confartigianato Paolo Capponi. A tagliare il nastro della manifestazione, il sindaco Fabrizio Ciarapica. «Questa è una occasione importante per il nostro Made in Italy e per il settore agroalimentare – ha detto il presidente di Confartigianato Marche Emanuele Pepa in apertura di manifestazione -. Le piccole imprese sono una componente essenziale del nostro tessuto produttivo regionale e nazionale, la loro crescita sui mercati esteri è una priorità». «Con iniziative come questa – ha sottolineato Luigi Tempera, Presidente di Confartigianato alimentazione – le nostre imprese si aprono al mondo. Non solo con la partecipazione a fiere ed eventi all’estero ma anche con iniziative di incoming per portare gli operatori esteri nei nostri territori, nelle nostre aziende e mostrare dove si producono le eccellenze. Proiettarsi verso i mercati esteri e riuscire a posizionarsi in un quadro di competitività sempre più globalizzata è una necessità per le imprese e, al tempo stesso, una sfida».

«I buyer presenti hanno notevolmente apprezzato le proposte – le parole del responsabile Export Paolo Capponi – e si sono complimentati, dal momento che hanno incontrato produzioni che si differenziano notevolmente da quelle che si intercettano negli appuntamenti fieristici canonici. Prodotti di alta gamma e di nicchia, che soddisfano la richiesta di una clientela sempre più alla ricerca di sapori diversi, originali e di assoluta qualità». L’ufficio studi di Confartigianato ha calcolato che nel primo semestre di quest’anno ammontano ad oltre 172 milioni di euro le esportazioni di prodotti alimentari marchigiani, in crescita del 9,2% rispetto allo stesso periodo del 2022. L’export agroalimentare costituisce una fetta importante della nostra economia e rappresentare un biglietto da visita per tutto il territorio nazionale. Il cibo infatti è anche uno dei principali attrattori turistici. Qualità, garantita e tracciata, da difendere dalle imitazioni e contraffazioni.