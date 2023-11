di Mauro Giustozzi (Foto di Fabio Falcioni)



Gli artigiani sbarcano su TikTok. E la Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo ha ospitato la seconda di tre tappe del tour nazionale “Il valore artigiano assume nuove forme” volto ad offrire agli associati nuovi strumenti di comunicazione digitale, capaci di potenziare la visibilità e l’attrattività dei tanti mestieri che, con le loro creazioni e i loro prodotti, sono il biglietto da visita dell’eccellenza Made in Italy nel mondo.

Un centinaio di imprenditori, moltissimi giovani, hanno affollato l’auditorium della sede di Macerata e si sono confrontati con creator ed esperti di settore che hanno offerto ai partecipanti strumenti, conoscenze e competenze per conquistare questa piattaforma in forte espansione. Alla base del progetto, il comune intento di offrire a tutti gli artigiani di Confartigianato la possibilità di utilizzare la piattaforma come vetrina virtuale in cui raccontare l’eccellenza manifatturiera, l’unicità dei loro prodotti, e anche quel ‘dietro le quinte’ di mestieri a volte poco conosciuti.

Ad aprire l’iniziativa il segretario generale di Confartigianato, Giorgio Menichelli, che ha poi lasciato spazio ai numerosi ospiti presenti. «La nostra associazione ha stilato con TikTok una convenzione – ha detto Eleonora D’Angelantonio responsabile del settore di Confartigianato – perché siamo convinti che gli artigiani abbiano bisogno di nuovi strumenti digitali che siano capaci di potenziare la visibilità dei produttori. TikTok non è un social ma una piattaforma di intrattenimento che ha raggiunto numeri importanti, un miliardo di utenti nel mondo. Siamo convinti che per gli imprenditori soprattutto i più giovani, sia l’occasione per dare visibilità a mestieri artigiani e contribuire a dare un’immagine più innovativa, vivace e più interessante per favorire la trasmissione di mestieri che sono il fiore all’occhiello della manifattura italiana».

Sono già state oltre 10 milioni le visualizzazioni per l’hashtag SpiritoArtigiano così Confartigianato e TikTok confermano e rilanciano la propria partnership per offrire agli artigiani nuovi strumenti di comunicazione digitale. «Gli strumenti digitali sono la nuova frontiera della comunicazione – ha detto Valerio Bacelli, creator TikTok e presidente provinciale giovani Confartigianato – per un ambiente come quello nostro dell’artigianato. Questo accordo stretto con TikTok significa che puntiamo ad uscire dalle nostre botteghe e ci apriamo al nuovo mondo ad una nuova economia legata ai social. Crediamo molto come Confartigianato nelle nuove piattaforme di comunicazione ed io stesso, con le Cantine Bacelli di Cingoli, sto usando quasi tutti i social. Sto riscontrando un aumento nelle vendite e nella conoscenza della mia azienda da quando sono su TikTok».

Sono migliaia gli artigiani italiani già attivi su TikTok, impegnati a raccontare segreti e tecniche dei tanti mestieri dell’artigianato italiano. Gli imprenditori artigiani sono chiamati ad adeguare il proprio modello di business all’evoluzione di un’economia sempre più globale. Tradizione e progresso digitale devono diventare due facce della stessa medaglia, quella della crescita. Protagonista del workshop il creator riminese Raffaele Piscitelli, artigiano del legno e giardiniere, conosciuto su TikTok come @califfo: «Realizzo oggetti in legno, mi conoscono come falegname ma in realtà realizzo oggetti di artigianato artistico in legno massello – ha affermato Piscitelli – in questo periodo sto facendo molte scacchiere e dame. Da quando sto su TikTok ho riscontrato benefici in quanto questa piattaforma premia l’autenticità di ciò che viene creato e del personaggio. Mettendo assieme queste due cose il profilo ha funzionato, ho 370mila followers su TikTok e 160mila su altre piattaforme social».

«E’ una proiezione verso il futuro quella che abbiamo voluto organizzare con questo evento – ha ribadito Emanuele Conforti presidente regionale dei giovani imprenditori di Confartigianato -. I giovani che io rappresento hanno bisogno e vivono già nel cambiamento questi appuntamenti servono ad avvicinare le persone più avanti con l’età facendo conoscere tanti mondi che non conoscono e servono ai giovani per farli esprimere attraverso questi canali digitali. La Confartigianato vuole evolversi continuamente mettendo in evidenza queste situazioni: la proiezione dell’associazione è verso i giovani e il futuro è soprattutto nelle loro mani». Infine Luana Lavecchia, responsabile per le relazioni istituzionali di TikTok in Italia ha sottolineato come «ci siamo accorti che nella nostra piattaforma c’erano anche gli artigiani ma non erano ancora rappresentati da un hashtag, un cappello sotto il quale potersi riconoscere a differenza di altri ambiti. Per questo motivo abbiamo lanciato dal giugno scorso con Confartigianato l’hashtag SpiritoArtigiano, una community che ha già raccolto e superato i 10 milioni di visualizzazioni. TikTok è una piattaforma più spontanea di altri social, non ci sono influencer ma creator perché chiunque con un buon contenuto può raggiungere altissima audience».