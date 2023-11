di Mauro Giustozzi

Non solo grandi opere pubbliche come il Centro Fiere di Villa Potenza, piscina comunale alle Casermette, nuova palestra scherma a Piediripa ma di pari passo ci sono manutenzioni e sistemazioni di marciapiedi e passaggi pedonali. Ecco che quindi spuntano in città transenne che delimitano i lavori che interessano, in questa fase, in particolare le aree di viale Trieste nel tratto sino a piazza Nazario Sauro e viale Don Bosco fino all’intersezione con via Piave.

Interventi programmati dal Comune che possono creare qualche disagio ai pedoni ma che si sono resi necessari per opere di manutenzione e sicurezza dei marciapiedi non più rinviabili.

L’intervento già partito rientra nel “Programma unitario di rigenerazione urbana – interventi a valere sui fondi del piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr Sisma 2009 e Sisma 2016. Riqualificazione mura storiche e pavimentazioni. Illuminazione architetturale mura e porte del centro storico” che comprende anche il rifacimento dei passaggi dedicati ai pedoni. In azione la ditta Del Prete di Melfi che si è aggiudicata l’appalto complessivo che vale 530mila euro. Il progetto si inserisce nell’ambito del programma unitario di rigenerazione urbana presentato dal comune di Macerata, finanziato con fondi del Pnc, denominato ‘MurAperte’ al cui interno è previsto anche il rifacimento delle pavimentazioni di marciapiedi e viali e della pavimentazione negli slarghi di piazza Nazario Sauro.

«I lavori sui marciapiedi che sono iniziati e che interesseranno ambo i lati di viale Trieste e la parte iniziale di viale Don Bosco – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori – sono collegati alle opere connesse con l’intervento di più ampio indirizzo denominato MurAperte diretto a riqualificare l’accessibilità ed il decoro del centro della città. Si tratta in questo caso di nuova pavimentazione di qualità dei marciapiedi, coerente con il contesto della zona».

Le lavorazioni da effettuarsi saranno finalizzate alla conservazione dell’esistente e dovranno essere subordinate alle specifiche valutazioni ed indagini fatte preliminarmente, ma anche durante l’esecuzione dei lavori.

Gli interventi di pavimentazione riguarderanno tratti di marciapiedi che presentano numerose carenze, dove oltre all’uso pedonale, è consentita peraltro anche la sosta auto. E’ prevista la realizzazione di un selciato di arenaria con dimensioni variabili degli elementi lapidei. Particolare attenzione viene posta ai sottoservizi presenti (elettricità, telefonia, gas, acquedotto e fognatura). Altri lavori in queste settimane stanno interessando pure il quartiere di Santa Lucia nei pressi dell’ospedale cittadino. In questo caso l’amministrazione ha stanziato un importo complessivo di 100mila euro, e sono interessate dal rifacimento della pavimentazione in alcuni tratti di marciapiede e dalla realizzazione di scivoli in corrispondenza dei passi carrai e dei passaggi pedonali le vie Santa Caterina, Santa Aurelia, Santa Lucia, Santa Chiara e San Francesco.

Nelle vie Santa Lucia e Santa Chiara saranno anche realizzate delle aiuole ecocompatibili in corrispondenza delle piante le cui radici hanno dissestato il piano del marciapiede. «L’intervento sui marciapiedi del quartiere di Santa Lucia – ricorda ancora l’assessore Marchiori – è particolare: infatti verranno realizzate anche delle lavorazioni attorno alla circonferenza degli alberi per attenuare i danni provocati dalle radici. Prossimamente partiranno i lavori sui marciapiedi di Piediripa per dare continuità ai tanti interventi fatti in questi tre anni sulla sicurezza dei pedoni e sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Investimenti fatti senza mutui, con risparmi per ribassi sui cantieri e nuove dotazioni di bilancio fortemente volute dai consiglieri di maggioranza».

A Piediripa, con altri 110mila euro, si procederà al rifacimento della pavimentazione in un tratto di marciapiede di Borgo Piediripa e al posizionamento di dossi rallentatori in corrispondenza del passaggio pedonale della fermata dell’autobus, alla realizzazione di un tratto di un nuovo marciapiede in via Metauro, al rifacimento della pavimentazione di alcuni tratti e alla realizzazione di scivoli e di opere per l’illuminazione dei passaggi pedonali lungo la strada Carrareccia, nei pressi della chiesa, e al rifacimento della pavimentazione in un tratto di marciapiede in via Tagliamento, nella zona della scuola Sandro Pertini.