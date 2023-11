Oggi e domani l’associazione sportiva Asd Rope skipping Marche organizza a Civitanova il camp intensivo di salto della corda con la straordinaria partecipazione di Valerii Tihoplav campione di salti tripli, di Chiara Canoci, giudice internazionale delle competizioni di questa disciplina, ed Iris Lecci nota istruttrice di Rope Skipping conosciuta a livello nazionale: una fine settimana di fitness, divertimento ed eccellenza sportiva.

Le attività saranno suddivise tra la palestra “Exe Fit” e il varco sul mare: il camp è adatto per atleti di tutti i livelli, dalle persone che desiderano scoprire il salto della corda quale forma di fitness, agli atleti esperti che cercano di migliorare le proprie abilità onde ottenere prestazioni d’alto livello. L’evento è patrocinato dall’assessorato allo sport del comune di Civitanova. Il primo giorno del camp intensivo si svolgerà alla palestra Exe. Gli istruttori esperti condurranno sessioni intensive d’allenamento, concentrandosi sull’apprendimento delle varie tecniche di salto della corda, indicando come migliorare resistenza e coordinazione e condividendo preziosi consigli e trucchi per massimizzare i risultati.

I partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare diverse tipologie di corde per adattarsi alle proprie individuali esigenze. Saranno offerti, inoltre, programmi personalizzati per aiutare gli atleti a raggiungere i propri obiettivi specifici. Domani, la seconda giornata si svolgerà presso il Varco sul Mare e sarà incentrata sull’applicazione delle abilità apprese il primo giorno. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza. «E’ un invito anche ai ragazzi a mettere via i telefonini, una sfida, vediamo se siete capaci di fare i semplici 10 salti consecutivi».