Scontro fra due auto in via Leonardo Da Vinci a Civitanova, nell’impatto coinvolti altri tre veicoli parcheggiati. Incidente poco prima di mezzogiorno quando una Fiat Punto e una Kia si sono scontrate all’altezza di vicolo Venere.

Ferita leggermente la conducente di uno dei due mezzi, condotta in ospedale con l’ambulanza della Croce verde. La Kia stava viaggiando in via Da Vinci, quando per cause in corso di accertamento la Punto l’ha urtata.

Per l’impatto la vettura è finita contro un furgone parcheggiato lungo la strada che a sua volta, a causa dell’impatto, ha urtato altre due auto. In tanti si sono affacciati dopo lo scontro, lievi disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e l’ambulanza della Croce verde.