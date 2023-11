Sulla scia di “Illumina il tuo futuro 2023”, l’openspace sull’orientamento che si è tenuto al Varco sul Mare l’ultima domenica di ottobre, e in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, a Civitanova si terranno altri due incontri di accompagnamento alla scelta scolastica, uno destinato agli adolescenti e uno ai professionisti del settore e ai genitori. Entrambi gli eventi sono organizzati dall’Amministrazione comunale e promossi dall’assessore Barbara Capponi all’interno del progetto “Civitanova Città con l’Infanzia”, e in sinergia con la cooperativa sociale Il Faro. L’ingresso è gratuito.

«Proseguono le opportunità da parte dell’Assessorato, per le famiglie e per i ragazzi, di essere assistiti nell’orientamento, sia per la scelta delle scuole superiori, che per la scoperta e la valorizzazione dei talenti di ciascuno – ha detto l’assessore Barbara Capponi-. L’amministrazione continua, in un’ottica di rete, a fornire strumenti concreti, certa e convinta che impostare le basi del proprio futuro con la consapevolezza della propria unicità sia tutelare la serenità e il benessere di cittadini piccoli e grandi».

Il convegno specialistico, dal titolo “Professione: Adolescente”, si svolgerà martedì 14 novembre, dalle 18 alle 19,30, nella sala consiliare del Comune di Civitanova. Sarà tenuto da Roberta Cesaroni, psicologa, Life Mental coach, coach adolescenziale, formatrice motivazionale, ed è destinato a tutte le figure educative (genitori, educatori, psicologi, esperti, …) che operano e vivono a stretto contatto con il mondo dell’adolescenza. Un incontro per studenti e studentesse, invece, dal titolo “Orientarsi Al Futuro”, pensato come supporto accademico e socio-emotivo, si terrà venerdì 17 novembre, dalle 16.30 alle 18.30, nella sala consiliare del Comune di Civitanova. Chiara Smerilli, orientatrice e counselor cncp, e Alice Marinangeli, educatrice e psicologa clinica, parleranno ai ragazzi di educazione, di scuola, di creatività, di sogni, di futuro.