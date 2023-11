Le artiste donne protagoniste dell’Impressionismo, questo il tema dei seminari “Arte viva”, una novità proposta dalla pinacoteca civica Marco Moretti di Civitanova e organizzata dalla direttrice Enrica Bruni in collaborazione con l’Unitre e con il patrocinio del comune e dell’azienda Teatri.

Tutti i sabati del mese di novembre (11, 18 e 25) alle ore 17 alla sala Ciarrocchi della Pinacoteca si terranno gli incontri condotti dalla direttrice sotto forma di conversazione. Protagoniste saranno Berthe Morisot, Eva Gonzales, Tina Blau, Mary Cassatt, Marie Bracquemond, Anna Ancher, Cecilia Beaux e Julie Manet.

«Eccezionali figure di pittrici e di intellettuali – evidenzia Bruni – che arricchirono una pagina straordinaria dell’arte, dalla seconda metà dell’Ottocento fino ai primi anni del Novecento, ma che ancora oggi sono considerate marginali rispetto agli impressionisti maschi e che tutti conoscono anche solo per sentito dire: figure offuscate perché il mestiere di pittore era considerato cosa da uomini».

Gli incontri saranno arricchiti da una densa selezione scientifica di immagini e di foto d’epoca, molte delle quali rappresentano quadri di collezioni private e per questo rappresentative e interessanti. «Le immagini e i particolari delle opere aiuteranno anche chi non è particolarmente ferrato a comprendere piacevolmente le tecniche pittoriche e le peculiarità estetiche e compositive delle artiste proposte – continua Bruni – Un nuovo stimolo per conoscere più da vicino e riflettere su fatti e vicende guardate e indagate da un’altra angolatura». Gli incontri sono a ingresso libero, consigliata la prenotazione a: [email protected] o al numero 0733-891019.