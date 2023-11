Dopo Carlo Cambi, Vince Civitanova chiama Marcello Veneziani, scrittore, filosofo, pensatore della destra italiana. E’ lui il secondo ospite del festival culturale lanciato dal partito civico e forza di maggioranza, ideato per «diffondere sempre di più la cultura di destra e liberale».

L’appuntamento, dal titolo “L’Italia ieri, oggi e domani” è per sabato 18 novembre alle 18 al Cine Teatro Cecchetti di Civitanova(ingresso libero). All’incontro, aperto a tutti, interverranno oltre a Veneziani, il leader di Vince Civitanova Fausto Troiani, l’assessora Roberta Belletti ed il presidente Alessandro d’Urso.

«E’ un onore per noi avere come ospite uno degli scrittori più autorevoli dello scenario contemporaneo – dice D’Urso – Veneziani ci condurrà in un interessante viaggio nella storia politica e culturale dell’Italia proiettandoci allo stesso tempo nel futuro».