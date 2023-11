Avrebbe accettato 7.500 euro per spostare un camion da un punto all’altro di Civitanova, quando è stato fermato dalla Guardia di finanza sono saltati fuori 179 chili di hashish e l’uomo era stato arrestato. Oggi ha patteggiato 4 anni dal gup del tribunale di Macerata. I fatti sono avvenuti lo scoro 12 maggio, a Civitanova. E’ allora che un 63enne bosniaco, H. M., che vive a Civitanova è stato fermato nel corso di un controllo dalla Guardia di finanza.

Era alla guida di un furgone al cui interno c’erano quattro borsoni neri che contenevano hashish. Secondo la versione del 63enne, difeso dall’avvocato Paolo Rossi, aveva incontrato in un circolo un uomo macedone e gli aveva confidato di avere delle difficoltà economiche. L’uomo a quel punto gli avrebbe fatto la proposta: soldi, tanti, per spostare un camion da una parte all’altra di Civitanova. Il 63enne, per far fronte ai problemi economici aveva accettato, a suo dire non sapeva cosa dovesse trasportare. L’uomo era stato arrestato e da allora si trova in carcere.

(Gian. Gin.)