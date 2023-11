Civitanova assieme a Milano, Palermo, Firenze e Torino scelta come sede del workshop dall’Associazione nazionale fotografi matrimonialisti. Ieri e oggi oltre 70 professionisti da tutta Italia hanno preso parte alle lezioni con esperti di fotografia di matrimonio e non solo. Tra i relatori Fernando Cerrone, Giacomo Vesprini, Giuseppe Gradella, Daniele Torella, Alberto Cosenza e Beatrice Sirni che hanno affrontato tanti argomenti inerenti la materia, dal ritratto alle suggestioni del cinema nella fotografia, passando per la padronanza di strumenti tecnici come Aftershoot o per la foto di strada con la street photography. Sede dell’evento è stato lo studio Vinci di viale Vittorio Veneto.

Il tour è un momento formativo e di incontro dei soci e ne vengono organizzati 4 ogni anno in diverse regioni italiane e Civitanova è stata scelta assieme a grandi città come Torino, Milano, Palermo e Firenze. Contestualmente ai workshop è stata allestita anche la mostra “Nuovi matrimoni, 2023”, curata da Maurizio Beucci e già presentata a Matera a marzo 2023. Un percorso tematico che intende celebrare lo sguardo di alcuni tra i fotografi di Anfm, attraverso oltre sessanta stampe fotografiche fine art di grandi ritratti, lavori seriali contemporanei e di reportage che richiamano la fotografia umanista.