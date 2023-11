Il Comune di Civitanova cerca un nuovo segretario, va in pensione Sergio Morosi. Dal 1 febbraio 2024 la sede sarà vacante. Saluta palazzo Sforza il segretario comunale di Civitanova ed ex sindaco di Ussita.

A fine settembre infatti il segretario ha fatto domanda all’Inps per la pensione e lascerà il suo incarico, assunto in città durante il primo mandato della giunta Ciarapica. Classe 1957, Morosi ha iniziato la sua carriera come segretario comunale a Fiastra e a Ussita. Chiamato dall’allora ex sindaco Massimo Mobili ha rivestito l’incarico a Civitanova dal 2007 al 2012, per poi tornare lungo la costa nel 2017 fino ad oggi.

Dal 2004 al 2014 è stato anche sindaco di Ussita. Per le sue mani sono passati per l’iter procedurale tutte le questioni che hanno caratterizzato la storia della città, dall’area Ceccotti alla trasformazione della zona commerciale.