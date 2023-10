Ponte di Ognissanti con vento e pioggia

Il ciclone di Halloween copre di nuvole il sole, nel ponte di Ognissanti, anche sulle Marche. La Protezione Civile regionale oggi ha emesso una nuova allerta per vento valido fino alle ore 24 di domani, 31 ottobre. Il bollettino meteo prevede non solo vento ma anche piogge già nella giornata di domani, quando, fin dalle prime ore sono previsti rovesci o temporali sparsi maggiormente insistenti nelle zone interne centro-settentrionale e sporadici sulla fascia costiera, senza fenomeni rilevanti e con esaurimento già dalla mattinata.

Da fine mattinata e per il pomeriggio è previsto un aumento dell’intensità del vento, di provenienza sud occidentale con raffiche fino a tempesta nelle zone alto collinari e montane, burrasca forte nelle zone collinari e burrasca nelle zone basso collinari e costiere. Mare molto mosso. L’attenuazione del fenomeno sarà avvertito già dalla serata. Saranno in aumento le temperature minime ma in diminuzione le massime. Ancona, capoluogo di regione.

Per mercoledì, 1 novembre, il bollettino prevede cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso per nubi stratificate con possibilità di locali fenomeni nella seconda parte della giornata. Le temperature saranno in diminuzione nei valori minimi, i venti deboli dai quadranti occidentali, il mare mosso. Giovedì, 2 novembre, invece, non si non si escludono brevi ed isolati fenomeni di precipitazioni temporalesche ma nelle zone montane. Stabili le temperature che restano comunque sopra la media stagione. Venerdì, 3 novembre, potrebbero manifestarsi possibili condizioni di instabilità atmosferica.

(redazione Ca)