di Luca Patrassi

Camerino, Cardiologia ha un solo medico in servizio, la primaria. Un primato singolare dietro l’altro per il reparto di Cardiologia dell’ospedale di Camerino. Nulla a che vedere con le prestazioni che vi si eseguono e con la professionalità di chi vi opera. La scorsa estate c’è stata l’estromissione di un primario vincitore di concorso che non è stato confermato al termine del periodo di prova ed è un fatto forse senza precedenti e comunque di cui non si ha memoria da diversi decenni a questa parte. La mancata conferma del primario vincitore di concorso è stata decisa dall’allora dirigente della Ast Daniela Corsi e la determina in questione ha determinato l’assunzione di chi seguiva nella graduatoria dello stesso concorso, Josephine Staine che il primo settembre scorso ha preso servizio nel reparto in questione.

Solo che da un mese a questa parte la primaria Josephine Staine guida un reparto che ha un solo cardiologo, lei stessa. Ed anche in questo caso si tratta di una situazione che non trova altri esempi in epoca moderna nella sanità marchigiana. Difficile dire come se ne possa uscire, dall’azienda non filtrano notizie di alcun tipo e il silenzio finora regnava anche su questa singolarità camerte. Ovviamente quanto sta accadendo nulla ha a che vedere con la primaria in questione. Dissero i vertici sanitari al momento della nomina della primaria: «Auguriamo buon lavoro alla dottoressa Staine – disse Daniela Corsi – nella certezza che le sue competenze professionali possano dare nuovo impulso al Reparto di Cardiologia del nosocomio camerte». L’assessore regionale Filippo Saltamartini osservò sempre in quella occasione: «Anche in questo caso questa è la dimostrazione palese dell’interesse della Regione e dell’Ast di Macerata per il potenziamento dell’Ospedale di Camerino, con il ringraziamento alla dottoressa Josephine Staine perché sappia valorizzare la sua alta professionalità al servizio delle popolazioni già colpite duramente dal Sisma del 2016». La primaria c’è, da un mese però c’è solo lei in camice bianco nel reparto di Cardiologia.