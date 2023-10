di Stefano Fabrizi

Un fine settimana da capogiro tra Brignano, Mozart, Elio e Le Storie Tese, Nino Frassica, Dario Cassini. E poi convegni e feste autunnali

VENERDI’ 20 OTTOBRE

Macerata – Tipicità Evo 2023: dal Giappone a Macerata esplorando i linguaggi del cibo. Appuntamenti dal 19 al 22 ottobre.

Matelica – Dario Cassini protagonista a Matelica per la V tappa del Festival d’Autunno “Armonie dell’entroterra”. Alle 21.30 l’attore e comico porterà in scena, al Teatro Piermarini “Sballando con le Stelle”. Ingresso gratuito con prenotazione al numero 0737.85671. Il Festival a Matelica inizierà alle 18.30 con l’enogastromia Al loggiato di Piazza Enrico Mattei. In caso di maltempo sarà al foyer del Teatro Piermarini

Ancona – Al via al nuovo tour di Elio E Le Storie Tese con lo spettacolo “Mi Resta Un Solo Dente E Cerco Di Riavvitarlo”. Alle 21 al Teatro Le Muse di Ancona. I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali. Per informazioni www.internationalmusic.it

Jesi – Dopo l’anteprima giovani del 18, il cartellone lirico del Teatro Pergolesi inaugura al pubblico venerdì 20 ottobre 2023 alle 20,30 e domenica 22 ottobre alle 16 con “Così fan tutte” di Mozart, dramma giocoso in due atti su libretto di Lorenzo Da Ponte. Info: e-mail [email protected] – www.fondazionepergolesispontini.com

Senigallia – Al Teatro La Fenice (ore 21) si inaugura Senigallia Concerti con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese che presenterà due capolavori della musica classica tra i più noti e amati di sempre il “Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra” di Rachmaninov e la “Sinfonia dal Nuovo Mondo” di Dvorák. Info: www.fenicesenigallia.it – [email protected]

Fabriano – Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 ottobre Fabriano ospiterà un evento di portata nazionale per riflettere sull’attualità della Carta Costituzionale nel 75° anniversario della sua entrata in vigore: “1948-2023 – La Costituzione e i suoi nemici: passato e futuro di una lotta quanto mai attuale”. A parlarne Ezio Mauro, Roberto Scarpinato, Telmo Pievani, Giuliano Amato, Daria Bonfietti. Le location Palazzo del Podestà e il Teatro Gentile. Il programma

Ascoli Piceno – Venerdì 20 e sabato 21 ottobre (ore 20:30) si apre il sipario sulla nuova stagione del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno con Nino Frassica accompagnato da Los Plaggers Band, gruppo di sei formidabili musicisti il cui nome è una fusione tra Platters e plagio, con Tour 2000/3000, un concerto/cabaret coinvolgente e divertente. Info: biglietteria del Teatro 0736 298770, AMAT 071 2072439, vendita on line su www.vivaticket.com.

Senigallia – Senigallia Città della Fotografia presenta Maria Spes Bartoli prima fotografa dal 20 ottobre all’8 gennaio 2024 al Palazzetto Baviera. Inaugurazione venerdì 20 ottobre alle 18. Info: www.comune.senigallia.an.it

Ancona – Beppino Englaro ad Ancona per parlare di #finevita. Evento organizzato da Ami – Avvocati Matrimonialisti Italiani – e Ordine degli Avvocati di Ancona nella ex Sala Consiliare del Comune di Ancona, venerdì 20 ottobre alle 15.

Ancona – Salone dell’Editoria marchigiana da venerdì 20 a domenica 22 ottobre alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Oltre 60 gli eventi in programma, 25 le case editrici presenti. Edizione dedicata a Valentino Bompiani. Il programma

Pesaro – Alle 21 al Teatro Rossini prosegue il concorso del 76o Festival Nazionale d’Arte Drammatica – Gad. La compagnia Note di Teatro di Gualdo Tadino metterà in scena Copenhagen. Info: tel. 0721.387621 – www.festivalgadpesaro.it

SABATO 21 OTTOBRE

Macerata – Alle 21.30, il Teatro Lauro Rossi di Macerata ospita il Giappone. Evento inedito e unico, è lo spettacolo serale offerto dal Festival Tipicità Evo, che quest’anno si internazionalizza e ospita il Paese del Sol Levante. Protagonisti della serata i maestri Coba as Coba ed Oki Jin con il concerto “Coba as Japan! Linguaggi, culture e musica”. Ingresso gratuito, info e prenotazioni www.tipicitaexperience.it.

Recanati – “Incontri d’Autore” all’Auditorium CMP di Recanati sabato 21 ottobre (ore21:15) con la poetessa Isabella Leardini: una serata di poesia e musica che si terrà all’Auditorium del Cmp , in P.le F.Foschi a Recanati (ex Convento di S.Stefano). Ingresso libero.

Valfornace e Visso – Terzo e quarto appuntamento sabato e domenica a Castelsantangelo e Valfornace per il progetto di promozione turistica del cratere. Ecco il programma di “Come l’acqua che scorre dai Monti” e “Liberi spiriti nelle acque accanto”

Montecarotto – Per il Festival Barocco delle Marche al Teatro di Montecarotto alle 21 lo spettacolo in prima assoluta La Libertà attraverso il violino Maddalena Lombardini, donna emancipata del ‘700. Ingresso libero. Info: 338-8388746; [email protected]

Pesaro – Alla Chiesa dell’Annunziata di Pesaro si rinnova l’appuntamento con i Concerti d’Autunno – I Giovani Talenti. La rassegna si propone di selezionare e far conoscere giovani e anche giovanissimi talenti musicali. Il concerto, alle 17, vede protagonista Alessandro Rossi, giovanissimo violinista di 15 anni di Urbino. Biglietto posto unico numerato 10 euro presso biglietteria Teatro Rossini 0721 387621

Porto San Giorgio – Nel centro cittadino torna il 21 e 22 ottobre la mostra-mercato Il Mare in fiore: spazio a essenze, aromi e frutti della terra. Gli stand saranno aperti al pubblico dalle 9 alle 20.

DOMENICA 22 OTTOBRE

Potenza Picena – Il 22 ottobre (ore 17:30) al MugelliniFestival alla Cappella dei Contadini di Potenza Picena arriva Linda Valori con Mothersland! Con la Valori ci sono Emanuele Evangelista, Gabriele Pesaresi, Andrea Elisei. Un connubio passionale, elegante, e soprattutto ricercato dove i profumi del pane appena sfornato e del sugo mantecato della domenica mattina si incontrano con il Bourbon di Manhattan e la cannella indiana. Info: biglietto intero € 10 – ridotto € 8 studenti e over 65 – omaggio under 14 – info 392 4450125 – prevendita https://www.ciaotickets.com/…/mugellini-festival-linda e in tutto il circuito ciaotickets

Fermo – Enrico Brignano il 22 e 23 ottobre 2023 (ore 21) al Teatro dell’Aquila. Un grande nome per aprire con il botto la stagione del Massimo cittadino. Biglietti on line sui circuiti vendita: TicketOne e Vivaticket. Biglietteria del Teatro dell’Aquila di Fermo – [email protected] Per info: Best Eventi (tel. 085.9047726 (www.besteventi.it)

Osimo – Il cartellone del Teatro la Nuova Fenice di Osimo si apre domenica ottobre 22 (ore 21) con il progetto L’anima e la danza, omaggio a Carolyn Carlson (fuori abbonamento) preview (ore 19) dedicata alla coreografa statunitense, per l’occasione presente in sala, realizzata da Cinematica Festival in collaborazione con AMAT e Comuni di Ancona e di Osimo. Informazioni: Teatro La Nuova Fenice 071/9307050, AMAT 071/2072439 www.amatmarche.net.

Fermo – Sapori e profumi d’autunno fra castagne, mercato, animazioni per bambini e musica itinerante. L’appuntamento con la Fiera d’Autunno è per domenica 22 ottobre a Fermo, per l’intera giornata, dalle 8 alle 20 in Piazza del Popolo ed in viale Vittorio Veneto. Info: sito e pagina facebook di VisitFermo o al numero 333 9966613.

———————————————————–

Bynight. Disco a pieno regime. Al Mamamia ci sono i Negrita. Al Donoma Andrea Damante e alla Discoteca Colosseo Pier Paolo Pretelli

VENERDI’ 20 OTTOBRE

Alla Serra di Civitanova si parte dalla cena spettacolo intitolata questa settimana “Come together” con i Talk Radio live. Dopo il dinner, “Duemilamashup” con special guest in consolle Gianni Morri, voice Jacopo Lilli. Resident in consolle dj Fabrizio Breviglieri. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena

divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Winter Season. In consolle Nicola Pigini.

Al Nyx Club di Ancona Afrocircus, la migliore musica afro in circolazione. Dj’s: Mastro – Alpha – Diego e Jack. Domani Move It, la serata con musica reggaeton, hit e urban. Dj’s: Antony Momoy e Mat. Special guest: Dj Payano.

Al Sottovento di Numana il venerdì dedicato alle Ladies. Dj resident: Francesco Luv. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

SABATO 21 OTTOBRE

Concerto dei Negrita al Mamamia di Senigallia. Nati, cresciuti e uniti da un’amicizia e da una passione rare, i Negrita sono uno dei gruppi rock più influenti e meno catalogabili del panorama musicale italiano degli ultimi venticinque anni. After show con 3 ambienti musicali.

Al Donoma Club di Civitanova special guest in consolle Andrea Damante. Ha iniziato la sua carriera partecipando a Temptation Island nel 2014, ma è con la partecipazione a Uomini e Donne, come tronista, che diventa noto al grande pubblico. Adesso Damante è conosciuto oltre che per essere un influencer anche per il suo lavoro da dj.

Alla discoteca Colosseo di Montecchio di Pesaro special guest dj Pier Paolo Pretelli.

Apertura invernale alla discoteca BB di Cupramarittima con Hola Chica, il party reggaeton e hip hop del sabato sera. Opening party season 2023/2024.

Al Much More di Matelica “Absolut Nights” powered by MTV Italia. L’iconico brand di vodka e il famoso canale televisivo saranno al Much More per una serata ricca di ospiti speciali e di sorprese: una notte incredibile tra musica, influencer, drink, prodotti esclusivi e intrattenimento.

Al Brahma secondo appuntamento della stagione invernale con “Icona 2000” per un un viaggio nel tempo.

Inaugurazione invernale del Kontiki di San Benedetto. In consolle: Filo Dj e Pepi Voice.

Alla Discoteca Luxury di Porto San Giorgio domani Teekanne Friendly opening party.

Al Miu di Marotta “Certe Notti”. Cena + 4 ambienti musicali. Tantissime novità all’interno del locale.

Al Miami Club di Monsano La festa universitaria. Due sale, più di 2000 studenti universitari, tanti generi musicali, reggaeton, trap, pop, italiana, afro e molto altro. Servizio navetta disponibile.

