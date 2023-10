Nuovo evento al cinema con la proiezione della pellicola “L’invenzione della neve” e l’incontro con il regista Vittorio Moroni e con il cantautore civitanovese Giovanni Neve, autore di alcuni brani inseriti nella colonna sonora del film.

L’appuntamento è in programma martedì 24 ottobre alle 21,15 al cinema Cecchetti di Civitanova, con la serata che si aprirà con Giovanni Neve che suonerà in acustico canzoni inserite nella colonna sonora. Quindi, dopo la proiezione, ci sarà il dibattito con il regista, coordinato da Michele Fofi e Peppe Barbera.

«Alcuni amici che abbiamo in comune hanno fatto ascoltare dei miei pezzi inediti al regista del film – ha spiegato Giovanni Neve – e Vittorio Moroni si è detto colpito in particolare da un brano che rispecchia un po’ un paradosso, con una musica allegra ma un testo molto triste. L’ha voluto subito inserire nella pellicola. Quello che mi ha fatto davvero piacere è che questa canzone non solo viene cantata dalla protagonista durante le scene, ma è andata a finire persino nel trailer ufficiale dell’opera: un canale di distribuzione e quindi di promozione importante». L’evento vede la collaborazione dell’azienda dei Teatri di Civitanova con il Civitanova film festival e con la Goccia e Sentinelle del mattino. Ingresso 5 euro, ridotto 4 euro. Il film verrà proiettato al Cecchetti anche mercoledì 25 ottobre, alle 21.15.