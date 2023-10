Inizia domani, la quattro giorni di eventi proposti da Tipicità Evo a Macerata in tanti spazi del centro cittadino. Un lungo fine settimana e una sorta di fusione col Giappone per assaporare e approfondire i linguaggi del cibo, gli scenari futuri tra locale e globale, le novità che si affacciano sulle nostre tavole, le opportunità legate al cibo.

Alle 15 appuntamento con il Forum dell’accoglienza e dell’ospitalità, promosso da Confcommercio Marche Centrali, con la partecipazione annunciata del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Cultura, paesaggio ed enogastronomia al centro dell’attenzione per lo sviluppo del turismo maceratese. L’evento si svolgerà all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti. Sempre domani, alle 18 gli Antichi Forni accolgono l’apertura di “Emozioni dell’anima”, la mostra a cura di Silvia Gentili, che rimarrà visitabile fino a domenica 22. In serata e fino a domenica spazio alle proposte dei ristoranti e dei locali aderenti al circuito Tipicità Evo, insieme al pop-up restaurant nippo-mediterraneo con lo chef Takashi Kido da DiGusto.

Venerdì dalle 10 all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti l’inaugurazione ufficiale della manifestazione con il caporedattore del TG5 e curatore della rubrica culinaria “Gusto” Gioacchino Bonsignore che intervisterà l’assessore all’agricoltura della Regione Marche, Andrea Maria Antonini. A seguire un approfondimento sul Psr Marche “Imprese giovani ed innovazione in agricoltura”. Alle 15, sempre alla Mozzi Borgetti, Banco Marchigiano e Cassa Centrale Banca propongono “Il Pnrr e non solo! Agroalimentare e nuove opportunità: green, energia, digitale”. In serata, con la conduzione di Benedetta Rinaldi, volto noto Rai, l’evento ufficiale di Tipicità Evo su “Etica, scienza e tecnologia: i linguaggi del cibo”.

Nel fitto programma di sabato e domenica, anche le associazioni di categoria propongono aree animate, laboratori e degustazioni in diversi spazi della città, con Le Bontà di Confartigianato al loggiato di Palazzo degli Studi, il Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via Morbiducci e l’area Cia, Cna e Copagri all’Asilo Ricci. Tante le attività di assaggio, con il banco dei vini nel pomeriggio di sabato gestito da Ais Marche presso gli Antichi Forni. In programma anche i laboratori e la caccia al tesoro per bambini con Amanuartes e il tour guidato “Racconti di gusto”. Tutte le info sulle attività in programma su www.tipicitaexperience.it.