Cantiere in notturna per i lavori di asfaltatura della rotatoria del Trialone a San Marone. Ieri sera dalle 21 gli operai della ditta incaricata hanno iniziato la nuova pavimentazione della rotatoria che è uno snodo fondamentale della viabilità a Civitanova.

Da qui la disponibilità a tenere aperto il cantiere di notte per impattare il meno possibile sul traffico in quel punto sempre molto sostenuto. Per realizzare il lavoro la rotatoria rimarrà chiusa anche questa notte, sempre dalle 21 alle 6 del mattino. Prevista una deviazione per i veicoli in entrata e in uscita. Per chi arriva da sud, dalla statale 16 l’accesso consigliato è su via san Luigi Versiglia, per raggiungere via Cecchetti. A breve inizieranno anche da via Giusti alla rotatoria San Marone: rifacimento marciapiedi e asfalto per un importo di 150mila euro. I lavori saranno realizzati dalla Beton Posa di Camerino (ribasso del 2,74%). Ieri sera per visionare il cantiere e verificare di aver minimizzato i disagi sul posto è arrivato anche il sindaco Fabrizio Ciarapica scortato dal titolare della ditta che esegue i lavori di asfaltatura. La fine dei lavori è prevista per domani mattina.

(l. b.)