La giunta comunale ha rinnovato la convenzione con Atac spa per assicurare anche quest’anno il servizio di vigilanza ed assistenza all’interno degli autobus adibiti al trasporto scolastico.

Da diversi anni, infatti, al fine di garantire la sicurezza degli studenti durante il tragitto verso i plessi, il Comune assicura tramite convenzione con l’azienda che gestisce il trasporto scolastico, il servizio vigilanza ed assistenza lungo alcuni tratti di percorrenza. Il servizio raggiunge le scuole dell’obbligo nei quartieri di Santa Maria Apparente, San Marone, Fontespina, Quattro Marine e Civitanova Alta, per una spesa di 41.569 euro. Ad un mese dal rientro in classe degli alunni, gli istituti della città hanno comunicato come consuetudine i dati all’ufficio comunale, fornendo nel dettaglio la popolazione degli studenti: in totale fra tutte le scuole di ogni ordine e grado sono 6241 studenti, di cui 794 iscritti alle scuole di infanzia (via Regina Elena sono iscritti complessivamente 234 alunni, al circolo di via Ugo Bassi 236, a quello dell’istituto comprensivo Sant’Agostino 88; al circolo di via Tacito 236). Alla scuola primaria gli studenti sono 1708 di cui 446 in via Regina Elena, 530 in via Ugo Bassi, 160 a Sant’Agostino, 572 in via Tacito. Per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado gli studenti sono 1145 di cui 219 all’Ungaretti, 363 all’Annibal Caro e 290 alla Mestica. Infine, alle superiore in totale ci sono 2594 alunni: 918 al liceo scientifico, 407 al Bonifazi, 512 al liceo linguistico, 374 al Bonifazi, 216 al Classico, 93 all’Ipsia Corridoni e 74 per il liceo delle scienze umane. In totale nelle scuole civitanovesi sono iscritti 655 stranieri.