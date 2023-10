Malore fatale mentre è a pesca. Tragedia questa mattina all’alba a Civitanova dove un uomo, di 70 anni di Potenza Picena, è morto alla Foce del Chienti. L’allarme è scattato verso le 7. A lanciarlo gli altri pescatori e le altre persone presenti. Sul posto sono subito arrivati 118 e carabinieri. Ma per il pescatore non c’era già più niente da fare, il suo cuore aveva smesso di battere. A stroncarlo un malore, che non gli ha lasciato scampo. Chiarita la dinamica, nessun ulteriore accertamento è stato predisposto dalla procura. Il corpo è stato quindi restituito ai familiari per il funerale.

(aggiornamento delle 12,20)