Da Macerata aveva scelto un B&b di Civitanova come base per lo spaccio. Preso pusher di 24 anni, sequestrati 2,5 chili di droga. L’operazione è stata messa a segno dai carabinieri della stazione di Civitanova, diretti dal luogotenente Bartolomeo Filannino, e dai militari del Nucleo radiomobile.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 24enne, residente a Macerata, aveva scelto un B&b del centro di Civitanova come base di spaccio e stoccaggio della droga. Numerose le segnalazioni dei residenti per un continuo via vai di clienti. Così è scattato il blitz nella notte tra mercoledì e giovedì. I carabinieri hanno fatto irruzione nella stanza del giovane e hanno trovato nascosti in un armadietto 15 panetti e 9 cilindri di hashish, per un totale di 2,5 chili, 10 grammi di marijuana, semi di cannabis, bilancini e materiale per confezionare le dosi. Il 24enne alla vista dei militari ha provato a scappare, ma è stato subito fermato. E’ stato dunque arrestato per spaccio e per lui sono stati disposti i domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per oggi al tribunale di Macerata. I titolari del B&b sono risultati estranei.

