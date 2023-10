Vanno alla ricerca di dispositivi informatici, trovano droga: arrestato un 32enne, che lavora come corriere. Operazione della polizia del commissariato di Civitanova insieme alla polizia postale di Macerata. Questa mattina gli agenti hanno dato il via ad una perquisizione delegata dalla Procura di Macerata, per ricercare dispositivi informatici (nell’ambito di un’altra indagine).

Nel corso della perquisizione gli investigatori hanno trovato qualcosa che faceva pensare che il giovane consumasse droga. Così hanno svolto una più minuziosa perquisizione e hanno trovato un chilo e 200 grammi tra marijuana e hashish, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente in dosi. Alla perquisizione ha partecipato anche l’unità cinofila della Guardia di finanza di Civitanova. E’ stato trovato anche un involucro contenente 6mila euro in contanti. Il giovane è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari.



