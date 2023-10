In occasione della Giornata mondiale della menopausa, che si celebra mercoledì prossimo, la Fondazione Onda organizza l’“(H) Open day menopausa” coinvolgendo gli ospedali con il Bollino rosa. L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine e di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.

Insieme alle oltre 130 strutture del network dei Bollini rosa che hanno aderito all’iniziativa, l’ospedale di Civitanova Marche offrirà gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile, quali consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze. Mercoledì 18 ottobre, alla sala riunioni della Direzione medica dell’ospedale, si svolgerà dalle 9,30 una conferenza dal titolo “Meno+ salute, prevenzione per l’età da riscoprire” tenuta da Filiberto Di Prospero, direttore dell’Uoc di Ostetricia e Ginecologia. Sempre nell’arco della stessa giornata, alle donne dai 50 anni compiuti in poi, tramite appuntamento, saranno offerti gratuitamente una serie di servizi: visite ginecologiche, con eventuale ecografia se necessaria, a partire dalle 11 e fino alle 14 all’ambulatorio di Ginecologia dell’ospedale di Civitanova, ubicato al secondo piano. Poi esami diagnostici eco-rems per la valutazione dell’osteoporosi saranno eseguiti dalla dottoressa Del Medico e dal dottor Giorgetti dell’Uoc di Medicina interna all’ambulatorio di Reumatologia, sito al primo piano della struttura. Le visite sono offerte gratuitamente a donne dai 45 ai 65 anni, sempre tramite appuntamento. Per prenotare le visite è necessario chiamare il numero 0733 823692, dalle 12,30 alle 14,30, dal lunedì al venerdì.