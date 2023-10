Avrebbero ordinato merci per un valore di 191mila euro dalla ditta Paciotti e non avrebbero pagato: sotto accusa per insolvenza fraudolenta sono finite tre persone che sono imputate al tribunale di Macerata. Si tratta della legale rappresentante di una ditta di Taranto e due soci dell’azienda. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Emanuela Bruno, avrebbero dissimulato lo stato di insolvenza della ditta, contraendo una obbligazione, consistita nell’effettuare un ordine di merce per un valore di 191mila euro circa dalla ditta Pacciotti con il proposito, dice ancora l’accusa, di non adempierla e omettendo sia il pagamento dei titoli di credito emessi per circa 191mila euro che la restituzione dei beni. I fatti contestati sarebbero avvenuti nel 2020.