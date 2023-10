“Gli antenati dei nostri amici a quattro zampe. Il lupo ed il gatto selvatico: dieci anni trascorsi sulle loro tracce” è il titolo della conferenza dello zoologo Carlo Vecchioli in programma venerdì, alle 17, al Museo Civico di Storia naturale di Macerata. Condividere il mondo degli animali osservandoli come loro osservano noi, in silenzio, con circospezione e curiosità.

Questo è il leitmotiv di Carlo Vecchioli, nella sua vita dedicata da oltre 40 anni allo studio sul campo degli animali selvatici dei Sibillini, all’osservazione attenta e riflessiva, all’utilizzo di videotrappole che hanno permesso di realizzare video rarissimi e collaborazioni importanti come il documentario storico-naturalistico “La valle di Rio Sacro. Parco Nazionale dei Monti Sibillini” e la collaborazione a una rivista specialistica internazionale. Da quest’anno Vecchioli è coautore della pubblicazione “Cats and clouds: how citizen camera-trapping project boosts wildcat (Felis silvestris) conservation” nella prestigiosa rivista European Journal of Wildlife Research. Il Museo di Storia Naturale è ospitato, dal giugno del 1993, nei sotterranei del Palazzo Rossini Lucangeli, edificio storico in via Santa Maria della Porta.