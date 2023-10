Veleno III sugli scudi alla Barcolana

Si è chiusa ieri a Trieste “La Barcolana” la regata con più partecipanti al mondo e giunta alla 55esima edizione. E per Civitanova, su quasi 1800 partecipanti il risultato lo porta a casa “Veleno III”, l’imbarcazione della Asd “So Tutto di Te” di Civitanova dell’armatore e presidente John Chiacchiera e in forza al Cns di San Benedetto del Tronto.

Veleno III infatti, in una edizione segnata dal poco vento e dalla presenza dei maxi yacht quasi alla pari con le “piccoline” della vela si è classificata prima nella categoria VI crociera e 89esima in classifica generale. Con Michele Bonetti al timone il team ha realizzato un’impresa e dimostrato che non serve essere dei giganti del mare per ottenere vittorie, consolidando i risultati positivi degli anni passati, diversi primi posti, rimanendo cosi l’equipaggio da battere anche per la prossima edizione. Ma anche la delegazione del Club vela Civitanova era presente alla Barcolana. A gareggiare per la categoria I Pedro Proiettile dell’armatore Marco Monaldi (143esimo posto della classifica generale), Più Allegra di Massimo Zenobi (343esimo posto classifica generale), Suspance di Enrico Cuini (970esimo posto classifica generale). Per la categoria IV presente Palmas di Massimo Palenga (529esimo classifica generale).