La lunga marcia dell’intelligenza artificiale, da quell’ormai lontano 1956 ad oggi, è stata ripercorsa sabato mattina nel corso di un convegno ospitato dai licei Da Vinci, promosso da Rotary club Civitanova e associazione Veder crescere con il dialogo, assieme ad una serie di associazioni e con il contributo del dipartimento dipendenze patologiche dell’Ast di Macerata. Anima dell’evento, il promotore sociale Andrea Foglia che ha sottolineato l’importanza di affrontare nella comunità di Civitanova un tema così complesso e di accogliere il contributo di eccellenze in questo campo, come i docenti Emanuele Frontoni e Andrea Capozucca e il divulgatore e comunicatore Ast Paolo Nanni.

Frontoni, professore ordinario di Informatica all’Università di Macerata e co-director del “Vrai Vision Robotics & Artificial Intelligence Lab”, ha messo in rilievo l’importanza di affrontare il tema in maniera trasversale e multidisciplinare, ma fidandosi della scienza. «Non c’è settore in cui l’intelligenza artificiale non sia già presente: l’industria, lo sport, la salute e il benessere dell’uomo – ha detto- in tutto l’innovazione tecnologica può migliorare l’efficienza, la sicurezza, ma la doppia sfida è che essa sia al servizio dell’umanità anche sul piano etico». Per l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica e il vicesindaco Claudio Morresi, alcuni consiglieri comunali, il presidente del Rotary Pio Amabili insieme ad altri esponenti del club cittadino, Francesco Giacchetta, dirigente dell’istituto Da Vinci e numerosi studenti che hanno ascoltato con interesse miti e realtà di strumentazioni ancora poco conosciute, ma sempre più centrali nel dibattito culturale. «Il bel confronto che si è sviluppato in questo primo convegno sull’alba dell’intelligenza artificiale – ha detto Foglia – è la dimostrazione di quanto sia fondamentale acquisire le giuste nozioni per poi elaborare ciascuno le proprie opinioni e future competenze. Ringrazio i relatori, le associazioni che hanno aderito, il Rotary club e il comune di Civitanova e i licei. Ogni collaborazione è importante per organizzare occasioni pubbliche che possano contribuire a formare una comunità educata».