di Michele Carbonari

Un rigore concesso a metà primo tempo, un cartellino giallo sventolato dopo appena un minuto di gioco (a Boloca) e ordinaria amministrazione per il resto del match. È la sintesi della direzione di gara di Juan Luca Sacchi, che ieri sera al Via del Mare ha arbitrato Lecce-Sassuolo terminata 1 a 1.

Il fischietto di Appignano viene premiato con la sufficienza da Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, mentre riceve un 5,5 da Tuttosport: «Vede il rigore ma mancano parecchi fischi su contatti parecchio ruvidi». come sottolinea il Corriere, invece, la massima punizione assegnata al Sassuolo è stato «l’episodio più eclatante nel primo tempo, col Var Maggioni in aiuto». Questa la motivazione che porta al 6: «Visto e rivisto, viene valutato da rigore il tocco con il braccio di Baschirotto dopo un angolo del Sassuolo. Secondo tempo molto spezzettato ma tranquillo, sono corretti gli altri provvedimenti».

Sei politico anche per la Gazzetta: «Partita intensa e tesa. Fischia molto, a volte da l’impressione di non essere deciso ma alla fine dirige con equilibrio. Rigore fortuito ma evitabile». Buone le prove degli assistenti Domenica Palermo della sezione di Bari e Francesca Di Monte di Chieti. Per Juan Luca Sacchi, che aveva come quarto uomo il portorecanatese Luca Monaldi, si è trattato del terzo gettone stagionale in Serie A, dopo aver diretto Frosinone-Atalanta (2-1) e Roma-Empoli (7-0).