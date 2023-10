Scontro tra tre auto lungo la superstrada: si è trattato di un tamponamento avvenuto all’altezza di Civitanova, dove c’è lo scambio di carreggiata. È successo intorno alle 17. Da accertare le cause dell’incidente avvenuto sulla corsia in direzione mare. Tre auto si sono tamponate. Quattro le persone soccorse, due di queste sono state portate in ospedale, a Civitanova, con ferite lievi. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia stradale. A causa dell’incidente si sono formate code nella zona, un tratto dove a causa dei lavori il traffico è già congestionato. E’ stato il secondo incidente di oggi in superstrada, il primo era avvenuto questa mattina a Montecosaro. Anche in quel caso era stato un tamponamento con tre auto con il traffico che era andato in tilt.

Nei giorni scorsi si erano verificati altri tamponamenti proprio nello scambio di carreggiata.