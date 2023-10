Tamponamento a tre in superstrada: traffico in tilt. L’incidente si è verificato stamattina poco prima delle 8,30 all’altezza dello svincolo di Montecosaro, direzione monti.

Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati un camion e due auto. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, polizia stradale, vigili del fuoco e carabinieri. Un ferito lieve è stato trasferito in ospedale. Traffico completamente bloccato e code chilometriche. Si procede ad una sola corsia.

(in aggiornamento)