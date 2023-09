di Mauro Giustozzi

Una riqualificazione nell’ottica della bellezza ma anche della sicurezza. Quella della nuova Terrazza dei Popoli più aperta, più sicura, più illuminata, che sarà fruibile ancor più dai maceratesi. Accanto ai Giardini Diaz, altro luogo motivo di attenzione recente per la rissa avvenuta tra stranieri che ha portato Prefettura e Comune a prendere provvedimenti più restrittivi nei controlli dell’intera area, con un monitoraggio più continuo della zona e la presenza di un posto di polizia fisso nei pressi dei Giardini Diaz.

Il restyling che riguarda la Terrazza dei Popoli ha avuto lo scopo di eliminare la presenza di manufatti in muratura piena che facilitava la formazione di spazi completamente nascosti che favorivano atti vandalici o peggio ancora episodi legati allo spaccio di droga.

Per migliorare tale situazione si è provveduto all’abbattimento dei manufatti non necessari e la sostituzione degli stessi con ringhiere in acciaio molto meno invasive, che lasciano intravedere ciò che succede dietro, fungendo così da deterrente per i malintenzionati.

«Per quanto riguarda lo stato dei lavori di Terrazza dei Popoli – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori – siamo in una fase avanzata ma non ancora conclusiva dell’opera. Perché la ricerca di tutti i punti in cui si verificavano le infiltrazioni di acqua piovana nel sottostante parcheggio centro storico ha richiesto di effettuare interventi per stato di avanzamento, proprio per individuare con precisione da dove l’acqua si infiltrava.

Quindi prima sondaggi, poi la lavorazione e siamo rimasti in attesa delle piogge per verificare che tutti i punti da dove l’acqua si infiltrava fossero riparati. Il grosso dell’intervento è stato effettuato, spetta ora alla ditta di ripristinare l’intera area, ripulire dai graffiti le pareti, sistemare la pavimentazione. Siamo all’80% del lavoro svolto qui ma credo che i tempi per eliminare il cantiere non siano immediati. Del resto l’obiettivo era completare l’intervento su Terrazza dei Popoli e anello ciclopedonale entro l’anno e sicuramente su questa tempistica ci siamo».

L’impresa Area Delta di Ascoli, che ha in appalto l’opera, ha provveduto prima a rimuovere la pavimentazione della Terrazza dei Popoli ed alla impermeabilizzazione del fondo con ripristino dei solai e posa della guaina di protezione, proseguendo poi con la demolizione del muro sulla gradinata dell’anfiteatro, ripristinando e rigenerando tutta l’area.

A lavori conclusi si avrà un volto nuovo per uno dei nodi strategici del capoluogo, vista la presenza sia del terminal bus urbano che del sottostante parcheggio Centro storico. L’intervento ha avuto importo complessivo di 500mila euro, a costo zero per il Comune rientrando nel Pnc, piano complementare del Pnrr.

«Si tratta di una riqualificazione visiva a 360 gradi dell’intera area compresa tra Terrazza dei Popoli e Giardini Diaz – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici – partita grazie al progetto che si inserisce nell’ambito del programma unitario di rigenerazione urbana denominato “MurAperte”. Con questo intervento, ora che sono stati tolti i muri sostituiti con inferriate, la visione è completa ed il luogo acquisisce quella maggiore sicurezza che scoraggia coloro i quali vogliono sfruttare quel posto per fare affari illeciti. Diciamo che l’effetto che noi immaginavamo lo possiamo già vedere e siamo soddisfatti di aver fatto questa scelta che è sia estetica, per un miglior utilizzo dell’intera area e di sicurezza. Per quanto riguarda invece l’anello ciclopedonale ci siamo, si sta perfezionando la colorazione della pista con gli ultimi ritocchi anche se il percorso viene già molto utilizzato da atleti e runner durante tutte le ore della giornata».

Discorso a parte merita la statua del Don Chisciotte della Mancia che si trova all’estremità di Terrazza dei Popoli in evidente stato di abbandono, con le lamiere bucate in più parti e la ruggine che attorciglia il prode cavaliere nato dalla penna di Cervantes. L’artista maceratese Giuseppe Gentili, scomparso qualche anno fa, lo creò con molto lavoro e lo donò, nel 1981, al Comune.

Chiese solo il rimborso del costo del materiale ferroso con il quale era stato costruito tralasciando del tutto di addebitare il costo, di valore ben maggiore, del lavoro intellettuale e manuale dell’opera d’arte.

Proprio per questo atto di generosità di Gentili e per conservare al meglio nel tempo il suo dono, sarebbe ormai il caso che si provvedesse a dare una ripulita ed una sistemazione alla statua visto che proprio sul decoro e pulizia dell’intera area dei Giardini Diaz si è investito molto in questi ultimi anni.