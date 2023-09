Un arresto, denunce, cinque patenti ritirate e 21 sanzioni per eccesso di velocità, uso del telefonino alla guida e manco uso delle cinture. E’ il bilancio dei controlli messi in campo dai carabinieri durante il weekend in tutta la provincia. In totale sono state identificate 271 persone, di cui 79 stranieri. Sequestrati 30 grammi di hashish, 2,5 di marijuana e uno di cocaina.

A Corridonia i militari hanno rintracciato un un operaio di 43 anni, italiano di origine tunisina, condannato per truffa. L’uomo deve scontare 9 mesi di reclusione e pagare una multa di 500 euro: su di lui pendeva un ordine di carcerazione della procura di Teramo, è stato trasferito nel carcere di Fermo. Quattro le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Sono stati sorpresi alla guida ubriachi un 61enne di Civitanova, una 26enne di Sirolo, una 43enne di Esanatoglia e un 44enne di Macerata. Mentre per un 55enne di Tolentino è scattato sia il ritiro della patente che il sequestro dello scooter perché sorpreso a girare con un’assicurazione falsa.

Diversi i giovani finiti nei guai per droga e segnalati alla prefettura come assuntori. Un 17enne albanese di Macerata perché trovato con uno spinello, una studentessa di 23 anni di Potenza Picena che aveva 7,2 grammi di hashish e tre operai ed un rappresentante, tra i 18 ed i 33 anni residenti a Tolentino, Belforte e Sarnano perché durante i controlli in locali e luoghi di aggregazione sono stati trovati con marijuana, hashish e cocaina. Uno di loro aveva anche tentato di buttare lo stupefacente, ma è stato scoperto. A Mogliano invece i carabinieri hanno trovato e sequestrato lungo la strada che va verso Santa Croce un barattolo con 20 grammi di hashish e due grammi di marijuana.