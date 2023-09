di Marco Pagliariccio

Da Bob Sinclar a Carlo Cracco, con il Milan nel mirino. Continua a girare come una trottola Indrit Ajgeraj. Il 25enne responsabile bar del Centrale di Macerata, dopo l’ingresso nel “Bruno Vanzan catering”, ha vissuto un’estate sulla cresta dell’onda.

L’11 luglio subito un evento col botto: realizzare cocktail per il dj francese, ospite speciale insieme a J-Ax di una festa privata organizzata da Rudy Zerbi, di Radio Deejay, al Castello Miramare di Maccarese, sul litorale romano. Ora, nel mese di settembre, una raffica di party e ricevimenti durante i quali misurare la sua maestria con cocktail e bevande. Il 13 ad un evento privato su NFT e metaverso a Bologna, il 14 al Museo Santa Giulia di Brescia, ieri a Siena Motori, ma soprattutto giovedì a Villa Erba, sul Lago di Como, per una cena di gala affiancando le portate di Carlo Cracco.

«Abbiamo preparato una drink list esclusiva per la serata in una location da favola – racconta Indrit – poi lui è veramente super: riservato, umile, collaborativo, veramente eccezionale. La serata più emozionante della mia vita. In generale, iniziando a lavorare a questi livelli è cambiato proprio il mio modo di guardare a questo lavoro. C’è bisogno di scrupolosità ed estrema attenzione ai dettagli, ogni cocktail deve essere uguale a tutti gli altri. Il rigore è fondamentale. Sto facendo su e giù per l’Italia, ma è come vivere un sogno per me. Il mio obiettivo è continuare su questa strada, senza fermarmi mai: i sacrifici sono tanti, viaggio di continuo ma è quello che ho scelto perché sento che è quello che voglio fare della mia vita».

Il barman maceratese non lascia la sua “casa”, il Centrale, ma già guarda oltre: martedì sera sarà a Sassuolo per la Fiera della ceramica, mentre a ottobre è atteso della Vip Lounge dell’area hospitality dello stadio San Siro per le partite del Milan.