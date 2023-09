Trafugava borse, marsupi, zaini, da cui prelevava il portafogli e le carte di credito che utilizzava per acquisti col contactless al di sotto della soglia per cui è necessario il pin. In questo modo aveva fatto shopping in vari locali e negozi tra Civitanova, Porto Potenza e Porto Recanati. E’ stato arrestato e condotto in carcere a Montecuto un 22enne residente a Porto Potenza, ma originario di Civitanova, individuato dai carabinieri della Compagnia diretta dal capitano Angelo Chiantese, come l’autore di numerosi furti avvenuti dall’inizio dell’anno fino ad agosto.

L’arresto è il risultato di un’ampia e approfondita indagine portata avanti grazie a testimonianze, individuazioni fotografiche, perquisizioni e sequestri. Tra le accuse che vengono formulate ci sono ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito, furti aggravati di vario genere, ai danni di privati cittadini ed esercenti della riviera maceratese. L’analisi complessiva dell’attività d’indagine ha consentito agli inquirenti di rilevare il modus operandi con cui l’uomo portava a segno i propri crimini: era solito sottrarre alle vittime borse e portafogli lasciati incustoditi, dai quali estraeva le carte di pagamento che, poi, utilizzava in molteplici transazioni contactless di piccoli importi, per i quali non era necessario digitare il codice Pin.

Lo scorso 13 agosto, a Porto Potenza Picena, era stato arrestato dai carabinieri colto in flagranza di furto all’interno di un’abitazione mentre era in casa una villeggiante 18enne che ha avuto il sangue freddo e l’accortezza di bloccarlo e con le grida attirare l’attenzione e richiamare alcune amiche che la stavano aspettando per uscire. In quell’occasione fu trovato in possesso di arnesi da scasso. Costretto agli arresti domiciliari, una volta scarcerato, ha proseguito nell’azione criminosa portando a segno una rapina ai danni di un commerciante di Civitanova e scatenando un significativo allarme sociale, anche nei comuni limitrofi. Già destinatario di foglio di via obbligatorio dal comune di Civitanova e di un provvedimento di avviso orale, è stato alla fine arrestato. L’ordinanza di misura cautelare in carcere è stata emessa dalla procura.