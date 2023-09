di Laura Boccanera

Sanzioni da 42 a 250 euro per coloro che usano il monopattino o la bicicletta sul marciapiede. Stretta della polizia municipale contro il mal costume di chi utilizza questi veicoli non sulla strada, ma a contatto ravvicinato coi pedoni.

Dall’inizio della settimana i vigili urbani hanno iniziato un’attività mirata al contrasto di questa abitudine che viene sanzionata dal codice della strada rispondendo con i primi verbali per una manciata di sanzioni, le prime. «Il comando di polizia locale sta potenziando i controlli sui conducenti delle biciclette e dei monopattini che scorrazzano sui marciapiedi, soprattutto nel centro città – ha sottolineato la comandante Daniela Cammertoni – con le ultime assunzioni di personale gli operatori vengono impegnati anche in questo tipo di controlli. Non si vuole assolutamente demonizzare le due ruote, anzi con l’ attività quotidiana di controllo promuoviamo e valorizziamo la mobilità sostenibile nella piena sicurezza e incolumità di tutti. I cittadini sono invitati a rispettare le regole ed a utilizzare il buon senso per evitare incidenti che possono rivelarsi gravi».

Dunque, tolleranza zero per le due ruote che non si attengono al codice della strada. Biciclette e monopattini possono circolare su piste ciclabili e strade urbane, ma è vietato invadere i marciapiedi riservati ai pedoni. La circolazione dei monopattini elettrici è consentita su strade urbane (a una velocità massima di 20 chilometri orari) e nelle corsie pedonali e ciclabili (per una velocità che non deve superare i 6 chilometri orari). La circolazione dei monopattini sul marciapiede è sanzionata con multe tra i 50 e i 250 euro per i monopattini e tra 42 euro e 173 euro per le biciclette.



