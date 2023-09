di Francesca Marsili

I giubbetti di pelle e le gonne a ruota, il ciuffo alla Elvis e la brillantina, il pigiama party, il fast food e il rock’n roll: la Compagnia della Rancia di Tolentino premiata per ‘Grease’ ai Tim Music Awards 2023 all’Arena di Verona. Il premio come uno degli spettacoli teatrali più visti della scorsa stagione secondo i dati Siae è stato ritirato ieri sera dal regista del musical e storico fondatore della Compagnia Saverio Marconi dalle mani due due conduttori Vanessa Incontrada e Carlo Conti.

Le note dei brani più famosi di Grease, un’esplosione di luci, colori e il talento di una parte del nuovo cast, insieme alla protagonista nel ruolo di Sandy, la ventiseienne marchigiana (di Urbino) Eleonora Buccarini: ieri sera su Rai 1 la Compagnia della Rancia ha presentato un medley appositamente realizzato per i Tim Music Awards che ha preceduto l’ingresso sul palco dell’Arena di Verona del direttore artistico di Compagnia della Rancia Saverio Marconi, regista (insieme al regista associato Mauro Simone) del musical Grease.

Marconi, ricevendo il premio, ha ricordato come la nuova produzione di Grease firmata Compagnia della Rancia verrà allestita e debutterà in anteprima nazionale dalle Marche, dal teatro Vaccaj di Tolentino che è la “casa” della Rancia a gennaio 2024, e toccherà poi tantissimi teatri in tutta Italia, tra cui il teatro Repower di Milano, con un nuovo e giovanissimo cast e un nuovo allestimento. Insieme a Eleonora Buccarini (Sandy), Tommaso Pieropan sarà Danny Zuko.

Grease è un fenomeno “pop” che è sinonimo di una grande festa a teatro, divertimento, canzoni indimenticabili e coreografie travolgenti, grazie al talento dei performer e a personaggi resi celebri nella versione cinematografica da John Travolta e Olivia Newton-John e diventati vere e proprie icone.

«Ieri sera sul palco dei Tim Music Awards, nella cornice straordinaria di un’arena di Verona gremita, ho ricevuto con orgoglio ed emozione questo premio per Grease – dichiara Saverio Marconi – Un premio che è uno stimolo a fare sempre meglio e, allo stesso tempo, che valorizza il talento di giovani performer, di tutto il team tecnico e organizzativo di Compagnia della Rancia e, non ultimo, un ringraziamento agli spettatori che hanno scelto Grease ma, soprattutto, hanno scelto il teatro. Mi sono emozionato a parlare di Tolentino, non vediamo l’ora di tornare al Vaccaj prima di dare il via al tour nazionale 2024».

Grease è un pezzo di gloria del musical made in Italy, anzi, in Tolentino, tanto da far guadagnare alla cittadina l’appellativo di “piccola Broadway”. Una storia d’amore che nasce nelle sere d’estate, canzoni indimenticabili e coreografie travolgenti: sono gli ingredienti che hanno reso Grease, in più di 25 anni di repliche in Italia con la Compagnia della Rancia, un fenomeno che si conferma a ogni replica. Dopo aver collezionato, da febbraio 2022, 108 repliche tutte sold-out applaudite da 112mila spettatori, raggiungendo così quota 2 milioni complessivi dal debutto nel 1997, Grease ripartirà con un nuovo tour da gennaio 2024.

Una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane, ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult intergenerazionale.