“Indovina chi viene a teatro?” Più di 90 artisti, 14 titoli e 26 rappresentazioni; musical, prosa, proposte per le scuole, i più piccoli e le famiglie: ce n’è per tutti i gusti nella nuova programmazione del Teatro Vaccaj, presentata proprio questa mattina e che vede uniti Comune di Tolentino, Compagnia della Rancia e Amat. Si conferma la formula dei cinque appuntamenti in abbonamento, mentre aumentano le proposte fuori abbonamento, con le residenze di allestimento ancora una volta protagoniste. Confermati anche i numerosi appuntamenti dedicati agli istituti scolastici del territorio, oltre alla stagione di teatro ragazzi, per rafforzare sempre di più il ruolo del Vaccaj come cuore pulsante dell’intera comunità.

Il Teatro Vaccaj si riconferma, infatti, punto di riferimento nel panorama teatrale nazionale, scelto anche quest’anno come sede di allestimenti e debutti grazie all’impegno e alle relazioni consolidate e preferenziali di Compagnia della Rancia, che da ormai 40 anni vede nel Vaccaj la propria “casa” e promuove con altri operatori di rilevanza nazionale la scelta di Tolentino come sede delle residenze. Saranno quattro le residenze (oltre a un nuovo progetto di Rancia in via di definizione) che porteranno oltre 100 tra artistici e tecnici in città per 40 giorni, contribuendo in modo significativo all’attività delle strutture ricettive. Le residenze consentono inoltre di proporre repliche aggiuntive, oltre a quelle in abbonamento, favorendo così la possibilità per molti spettatori di applaudire gli spettacoli.

La stagione in abbonamento parte il 9 novembre con la la residenza di allestimento e l’avvio del tour nazionale di “Sister Act”, il musical tratto dal film cult con Whoopy Goldberg, in esclusiva regionale per le Marche. Si prosegue sabato 25 novembre con “Il compleanno”, una delle pièce più apprezzate e rappresentative di Harold Pinter (premio Nobel per la Letteratura 2005) che la scrisse a soli 27 anni nel 1957. Protagonista Maddalena Crippa, insieme ad Alessandro Averone e Gianluigi Fogacci. A gennaio il Vaccaj sarà ancora una volta la casa del musical più amato di sempre: “Grease”. Torna il più longevo titolo della Compagnia della Rancia con un nuovo e giovanissimo cast che debutterà in anteprima nazionale. Il 17 febbraio è la volta de “L’onesto fantasma”, un brillante appuntamento di prosa con protagonista Gianmarco Tognazzi, mentre a chiudere il cartellone sarà ancora una volta la Compagnia della Rancia con “Tra queste pagine: Lear”, in scena venerdì 12 aprile. Nato da un’idea di Saverio Marconi, lo spettacolo vedrà come protagonista quest’ultimo insieme a Matteo Volpotti.

Numerosi, poi, gli appuntamenti fuori abbonamento, che puntano al coinvolgimento di un pubblico sempre più ampio con un’attenzione particolare a giovani artisti e giovani spettatori. La forte connessione del Teatro Vaccaj con il territorio viene quest’anno sottolineato anche dalla presenza di attori profondamente legati a Tolentino negli appuntamenti fuori abbonamento, partendo da un grande nome del panorama nazionale che torna al Vaccaj per la prima volta dopo la riapertura post restauro, fino ad arrivare a due giovani attori marchigiani che, dopo la formazione al Centro Teatrale Sangallo, hanno seguito la strada del teatro professionale. I musical “Sister Act” e “Grease”, inoltre, propongono anche due repliche fuori abbonamento per ogni titolo. Si comincia ad ottobre con la residenza di riallestimento di “Piccole donne”, un grande classico della letteratura americana divenuto poi un musical di Broadway, in scena sabato 14 e domenica 15 ottobre in esclusiva regionale. A novembre torna sul palco del teatro Vaccaj un attore apprezzato dal grande pubblico italiano che ha iniziato la sua carriera proprio a Tolentino. Cesare Bocci sarà infatti in scena domenica 19 con “Lucio Battisti. Emozioni…!”, un viaggio di musica e parole nella storia di uno dei più grandi cantautori italiani. Bocci la racconta affiancato dalle raffinate citazioni musicali eseguite dal vivo dall’Orchestra Mercadante. Venerdì 23 febbraio, la compagnia Fitzcarraldo propone “Cinque modi illegali di salvare il mondo”, uno spettacolo che racconta la lotta di due attivisti contro la crisi climatica con protagonista Miriam Moschella, attrice di prosa diplomata alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, nata e cresciuta a Tolentino, che ha mosso i primi passi nel teatro al Centro Teatrale Sangallo. Chiuderà la stagione, il 19 aprile, il musical “Test”, opera originale di Simona Nolli, diretta da Giulio Benvenuti, che vede tra i protagonisti Matteo Francia, giovane performer marchigiano profondamente legato a Tolentino dalla prima formazione al Centro Teatrale Sangallo continuata poi professionalmente alla Bernstein School of Musical Theatre di Bologna.

Non può mancare, poi, il tradizionale appuntamento con il teatro per ragazzi. Anche quest’anno torna la magia della rassegna “A teatro con mamma e papà” con un cartellone di appuntamenti pomeridiani (la domenica) e di matinée per gli istituti scolastici della città e della provincia, in un confronto continuo tra il teatro e il suo pubblico: ragazzi, genitori, insegnanti. Teatro d’attore, musica, pupazzi e storie coinvolgenti in un’unica voce per arricchire le sensibilità e far crescere nuove relazioni. Si parte prestissimo: l’1 ottobre, in occasione della Festa dei Nonni, quando andrà in scena la nuova produzione “Federico e Wanda – Amore riciclo e fantasia in una favola sul tetto”. In occasione di questo primo appuntamento della stagione di teatro ragazzi, gli abbonati potranno acquistare un biglietto ridotto al prezzo speciale di 5 euro per coinvolgere nuovi piccoli spettatori nell’esperienza teatrale. Si prosegue domenica 26 novembre con “Ulisse e la luna” della compagnia umbra Fontemaggiore, quindi ci si immergerà poi nello spirito natalizio con il musical “Il Natale che vorrei”, in scena domenica 3 dicembre. Gli ultimi due appuntamenti vedono il ritorno di una prestigiosa compagnia di teatro ragazzi, quella del Teatro Verde di Roma, che presenta il 25 febbraio “Scuola di Magia” e il 24 marzo “Zeus e il fuoco degli dèi”, due tra le loro produzioni di repertorio che hanno incantato e divertito tanti piccoli spettatori di tutta Italia.

Il legame con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado è una delle linee che caratterizza l’offerta teatrale, ampliando quest’anno l’offerta anche alla scuola secondaria di primo grado, con “Piccole Donne”. Alla secondaria di secondo grado sono indirizzate le matinée di “Grease” e “Tra queste pagine: Lear”, mentre all’infanzia e alla primaria gli spettacoli “Federico e Wanda – Amore riciclo e fantasia in una favola sul Tetto”, “Scuola di Magia” e “Zeus e il fuoco degli dèi”. Prosegue inoltre, anche nella stagione 2023/2024, l’iniziativa che vede gli studenti dell’Iis Filelfo di Tolentino protagonisti del progetto “Voci dal Teatro”: un coinvolgimento che non solo avvicina gli studenti alla bellezza del linguaggio teatrale, affinandone il senso critico in una situazione concreta e non simulata, ma anche e soprattutto rafforzando i legami con il territorio e le associazioni culturali che vi operano, creando una significativa sinergia con uno sguardo rivolto al futuro. Il risultato di questo progetto sono interviste, recensioni e approfondimenti di eccellente qualità pubblicati da Cronache Maceratesi Junior e disponibili su teatrovaccaj.it in un archivio on line dedicato.

«Il Teatro Vaccaj – ha sottolineato il vicesindaco Alessia Pupo – rappresenta sicuramente una parte importante dell’anima culturale della città e la sua stagione teatrale è per noi motivo di orgoglio. Grazie alla stretta e proficua sinergia con Amat e Compagnia della Rancia presentiamo un ricco cartellone che affronta temi diversi, tra cui alcuni argomenti che ci auguriamo siano capaci di attrarre nuovi spettatori, specie tra i giovani. Tolentino, non a caso è soprannominata la “piccola Broadway italiana” e quindi abbiamo voluto continuare la tradizione del musical, puntando sulle residenze artistiche che ampliano l’offerta degli spettacoli e che offrono possibilità di crescita economica per le nostre attività ricettive. Inoltre è per noi fondamentale valorizzare i giovani talenti del territorio che sono gli interpreti ideali di alcune rappresentazioni. Non meno importanti anche le proposte riservate per gli studenti delle nostre scuole. In tutto questo siamo riusciti ad avere un cartellone con proposte di qualità con grandi attori, mantenendo prezzi sostanzialmente in linea con le altre stagioni. Siamo convinti che sia fondamentale investire nella cultura e nel teatro, luogo ideale per la socializzazione e gli incontri della nostra comunità».

Da ultimo, gli abbonamenti. Dal 22 settembre via alla vendita con diritto di prelazione per i vecchi abbonati, mentre i nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti dal 29 settembre al 9 novembre. I prezzi vanno dai 50 euri dei posti con visibilità ridotta ai 125 euro della platea e dei palchi del settore I.