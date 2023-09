di Alessandro Luzi

La bretella della A14 all’altezza del casello autostradale di Civitanova in via Einaudi mette d’accordo tutti ma non mancano dei nodi da sciogliere. La scorsa settimana c’è stato un incontro per fare il punto della situazione. Hanno partecipato il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, ed i suoi colleghi di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare, Massimiliano Ciarpella e Alessio Pignotti. Presenti anche l’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai e il dirigente V settore Marco Orioli per il Comune di Civitanova e Fabio Alessandrini responsabile del settore Lavori pubblici per il comune di Porto Sant’Elpidio. Sarà una strada di categoria C, si snoderà verso la frazione di Bivio Cascinare e si ricongiungerà a via Fratte, all’altezza del Centro Giardinaggio Pellegrini.

Un’opera imponente e Pignotti non ha dubbi sulla sua utilità. Tuttavia, attraversando per il 90% il territorio di Sant’Elpidio a Mare, si sta muovendo con cautela. «In questi mesi ho partecipato ad una serie di incontri in Regione a seguito dell’approvazione a dicembre della fattibilità delle tre linee di intervento in quella zona – ha spiegato il primo cittadino -. Alla fine è stata scelto questo tracciato che comunque presenta dei punti interrogativi. Ho illustrato le questioni agli altri sindaci coinvolti. Ciarapica ha preso l’impegno di incontrarsi con i tecnici della Regione e con l’assessore di riferimento. L’opera è fondamentale ma devo anche verificare che non ci sia un elevato impatto ambientale. Inoltre è importante anche tutelare gli interessi dei privati. Tanti cittadini in questi giorni sono venuti a chiedermi informazioni a riguardo. Allora ho invitato gli esponenti regionali a visitare il territorio tramite un’opera di informazione».

Al momento l’iter è ancora ad una fase embrionale. A dicembre è stata approvata la fattibilità, poi si passerà ad una fattibilità spinta. «Bisognerà tenere conto dei fattori che ho illustrato in sede di riunione – ha concluso Pignotti -. In Regione ho presentato una serie di criticità, in parte sono state riconosciute ed in parte no. Vediamo come evolverà la faccenda. Ad oggi abbiamo margine di miglioramento della progettualità. È un’opera fondamentale quindi da parte mia c’è massima disponibilità, però voglio realizzare un’opera corretta, congrua ed è mia premura che tutti siano soddisfatti».

Intanto si attende una data per un nuovo appuntamento con i tecnici regionali. Se Pignotti procede in punta dei piedi, Ciarpella è convinto che la bretella farà bene al territorio. Quindi secondo il primo cittadino elpidiense è importante studiare l’iter ed escogitare delle soluzioni condivise anche dai suoi colleghi.

«Stiamo valutando il tracciato migliore per non impattare eccessivamente sulla frazione di Bivio Cascinare – ha fatto sapere il sindaco -. Dovremmo aggiornarci a breve per definire i dettagli. Da parte nostra c’è massima condivisione e disponibilità. Un’arteria del genere coinvolge due Province e tre Comuni quindi porterà benefici a tutto il territorio. Oltre ad alleggerire il traffico, contribuirà ad uno sviluppo di quella zona. Sarà un toccasana per le aree industriali e commerciali. Lì ci sono diverse aziende perciò è un tessuto produttivo importante. Qualsiasi opera in grado di facilitare i collegamenti ha il benvenuto. Si dà una nuova linfa vitale al territorio. È un’opportunità per tutte e tre le città».