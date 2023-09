«Una città per ore senza acqua e il Comune non si è degnato di avvisare in tempo». A muovere l’accusa è la Lega, che punta il dito contro la scarsa reattività del Comune nell’intervenire, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione ai cittadini.

«Continua l’imbarazzante modo di amministrare la città da parte della giunta Michelini – sottolinea il gruppo in una nota – l’ultimo in termini di tempo è proprio di ieri sera quando, a causa di una rottura della conduttura idrica in via Sorcinelli, una buona parte di Porto Recanati è rimasta senz’acqua per ore. L’assurdo sta nel rilevare che i nostri amministratori erano a conoscenza dell’inconveniente sin dalle 19 e che ne hanno dato comunicazione solo ed esclusivamente via social verso le 21, incuranti dei tanti anziani che con tutta probabilità non hanno dimestichezza con i social e che improvvisamente si sono trovati in estremo disagio. Ci viene da chiedere al sindaco se non fosse stato il caso di far girare la macchina dei vigili o della locale protezione civile per avvisare con un megafono, in dotazione ad entrambi i corpi, di quanto stesse accadendo. Continuiamo ad assistere ad un modo di amministrare tutt’altro che vicino ai portorecanatesi. Sindaco, quanto ancora durerà l’epoca del “ci siamo appena insediati”?»