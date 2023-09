Visita del presidente Francesco Acquaroli alla comandante della Capitaneria uscente Ylenia Ritucci. Questa mattina il governatore delle Marche ha fatto tappa a Civitanova per una visita istituzionale in vista dell’arrivo del nuovo Tenente di vascello Chiara Boncompagni congedando e salutando l’attuale reggente che domani cederà il comando alla collega dopo la cerimonia di avvicendamento.

Un incontro proficuo nel quale la Ritucci ha fatto un bilancio di questi 3 anni in città, illustrando i tanti cambiamenti che hanno interessato l’area portuale, dall’insediamento degli yacht per le lavorazioni tecniche da parte dei cantieri civitanovesi, fino alle opere per la messa in sicurezza e il dragaggio. Il presidente ha chiesto informazioni e consigli sul miglioramento della sicurezza nel porto e sull’ipotesi di prolungamento del braccio est del molo per proteggere le imbarcazioni dai venti da nord est. Ma si è parlato anche di pesca, del sub compartimento per le vongolare e dei progetti futuri sui quali opererà la nuova comandante.

Questi ultimi 3 anni sono stati tra i più intensi per attività all’interno dell’area portuale: basti pensare al faraonico progetto della Eurobuilding e alle ipotesi edificatorie, poi tramontate e alla modifica del piano portuale per accogliere imbarcazioni di grossa stazza come gli yacht e consentire ai cantieri maggiori attività e nuovi sviluppi. Il comandante ha donato al presidente un quadro con un’immagine panoramica ripresa dal drone dell’ufficio circondariale marittimo. Presenti anche il sindaco Fabrizio Ciarapica, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni e l’assessore comunale Francesco Caldaroni e il consigliere comunale Roberto Pantella. Domani per Ritucci sarà l’ultimo giorno: in mattinata prevista la cerimonia di avvicendamento che si concluderà con il rito della sciabola alla presenza di autorità civili e militari e del direttore marittimo delle Marche, il contrammiraglio Donato De Carolis.

(l. b.)

(foto Federico De Marco)