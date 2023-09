Nuova comandante alla Capitaneria di porto di Civitanova, l’8 settembre prenderà servizio la 33enne Chiara Boncompagni, anconetana, nel corso di una cerimonia in cui ci sarà il passaggio di consegne al timone della Guardia costiera. A lasciarle l’incarico il capitano di corvetta Ylenia Ritucci che dall’8 settembre prende servizio alla Capitaneria di San Benedetto. Ritucci lascia Civitanova dopo tre anni densi di attività in cui si è distinta nel suo ruolo grazie a competenza, professionalità e capacità di mediazione. Sotto il suo comando inoltre è caduto l’anniversario dei 30 anni di fondazione della capitaneria di Civitanova, festeggiati con una cerimonia e una “reunion” dei tenenti di vascello che si sono avvicendati in questi anni.

Ritucci inoltre è stata anche la comandante dalla permanenza più lunga in città, dal 29 agosto 2020, fronteggiando gli anni del Covid e varando il nuovo regolamento del porto e la gestione degli yacht al molo sud. Intensa anche l’attività di controllo della pesca e del demanio. Ritucci è stata anche la prima donna al comando della guardia costiera civitanovese e dopo di lei continua il comando al femminile.

A succederle Chiara Boncompagni, 33 anni, nata ad Ancona, arriva dalla capitaneria di porto di Marina di Carrara dove ha ricoperto gli incarichi di capo sezione demanio e contenzioso, patenti nautiche, diporto e naviglio e capo servizio personale marittimo.

Boncompagni ha seguito tutto l’iter accademico: dopo il conseguimento della maturità come perito tecnico aeronautico a Forlì, è entrata in accademia navale nel 2011 per frequentare il corso per ufficiali del corpo delle capitanerie di porto. Durante il periodo accademico ha preso parte alle campagne d’istruzione a bordo delle navi scuola Amerigo Vespucci (2012) come allievo ufficiale e Palinuro (2015) in qualità di Ufficiale inquadratore degli allievi del primo anno accademico. Nello stesso periodo, oltre ad altri imbarchi a bordo delle navi a vela della Marina Militare (Orsa Maggiore) e delle motovedette classe 200 e 400 della Guardia Costiera, ha svolto tirocini formativi presso le Capitanerie di porto di Venezia, Livorno, Portoferraio e San Benedetto. Dal 2017 ha prestato servizio a Livorno e come rinforzo operativo all’emergenza flussi migratori a Lampedusa.