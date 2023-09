Rapina alla compagna, cadono le accuse: prosciolto. Imputato al tribunale di Macerata un 43enne che era stato arrestato a Civitanova lo scorso 15 agosto per aver portato via la borsa alla convivente. Ma quello che inizialmente pareva uno scippo è emerso essere qualcosa del tutto diverso. Ed è stata la stessa compagna dell’uomo, che sarebbe stata la vittima della rapina, a spiegare come erano andati i fatti.

La donna, che ha rimesso la denuncia, ha detto che in realtà non si era trattato di una rapina. Le cose stavano diversamente e l’uomo le avrebbe portato via la borsa perché voleva che lei facesse rientro a casa. La coppia, poco prima, aveva avuto una lite e la donna stava andando alla stazione quando lui le ha portato via la borsa.

Il giudice Daniela Bellesi, sentito il legale dell’imputato, l’avvocato Pierlorenzo Ariozzi che aveva chiesto l’abbreviato, e la compagna dell’accusato, ha deciso di derubricare il reato da rapina a esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Con il ritiro della denuncia da parte della donna il giudice ha disposto il non doversi procedere perché è stata ritirata la querela. L’accusa aveva chiesto la condanna a 4 anni.

(Gian. Gin.)