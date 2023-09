Ricercato dopo una condanna, 28enne di origini pugliesi arrestato a Civitanova. Era in un hotel della città assieme ad un concittadino già noto alle forze dell’ordine. Nell’auto trovato materiale che viene solitamente utilizzato per l’assalto ai bancomat.

Arrestato questa mattina alle 4 dagli agenti del commissariato di Civitanova un uomo di 28 anni di origini pugliesi rintracciato in un albergo di Civitanova. Alle 4 il blitz della polizia: l’uomo infatti era colpito da un ordine di esecuzione per espiazione della pena detentiva emesso dall’autorità giudiziaria di Bari. Il 28enne aveva effettuato il check in nella struttura ricettiva assieme ad un altro uomo, un 50 enne, anche lui pugliese e già noto per reati contro il patrimonio.

Nella vettura parcheggiata in hotel la polizia ha rinvenuto attrezzatura del tipo solitamente utilizzata dai malviventi per compiere furti a danno dei bancomat: nel bagagliaio infatti c’erano due bombole di acetilene e di ossigeno munite di cannello, due radio portatili, un piccone e alcuni cacciavite, materiale per il quale né l’arrestato, né l’altro soggetto, sono stati in grado di fornire giustificazioni. Sono in corso indagini da parte del commissariato e della squadra mobile della Questura per verificare quale fosse l’obiettivo dei due e l’eventuale presenza di complici nella nostra zona. L’arrestato, dopo le procedure di rito, è stato accompagnato in carcere a Fermo.